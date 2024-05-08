Ветеринары объяснили, как обеспечить кошке длинную жизнь

Кошки в России в среднем живут 15 лет и дольше. Длительность их жизни в первую очередь зависит от количества стресса – этот фактор даже важнее, чем качественное питание, рассказал НСН ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

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По словам ветврача, в его практике есть кошки-пациенты возрастом по 18 лет и даже 23 года. Особенности пород на этот показатель тоже влияют, но главное – это обеспечить здоровье питомца, подчеркнул он.

«Основной фактор долгой жизни – это, конечно, отсутствие стресса. Кошки чувствительны к стрессу, есть даже заболевания у них, которые связаны именно со стрессом», – отметил Шеляков.

Кошкам важно обеспечивать тепло, заботу, хорошее питание и уход, а также регулярно водить ее к ветеринару, добавил ветврач. Однако основное внимание, по его словам, нужно обращать на то, чтобы питомец чувствовал себя умиротворенно, находился в спокойной обстановке – это обеспечит ему долгую жизнь, заключил ветврач.

Напомним, ветеринары также призывают весной проводить обработку от блох и клещей кошкам, если они выходят на улицу или выезжают за город.