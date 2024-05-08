Дизайнер посоветовала ставить на даче кухню из МДФ

У россиян начинается дачный сезон, и это не только время для занятия садом и огородом, но и время для обустройства и обновления. Главный дизайнер Hoff Светлана Косарева рассказала «Газете.Ru», как сделать кухню на даче функциональной и уютной.

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«Дачная кухня отличается по размерам от городской: часто она меньше, поэтому нужно экономить пространство. Зато у нее есть свои преимущества: мягкое освещение, окно в сад и свободная планировка. В своем загородном доме мы можем разместить коммуникации так, как нам удобно, поэтому мойку можно расположить под окном и даже получить удовольствие от мытья посуды, наблюдая за садом», — начала эксперт.

Первое, что нужно учесть при планировании кухни на даче, по ее мнению, материалы для отделки мебели.

«Хочется, чтобы дачный дом выглядел не хуже городской квартиры, но перед тем как выбрать дорогую кухню, например из массива дерева, учтите, что материал может деформироваться из-за перепада температур и влажности уже после первой зимы. После первой зимы дверцы и полки могут искривиться, и исправить этот дефект будет уже невозможно. Лучшим материалом для фасадов кухни на даче является МДФ — экологичный, устойчивый к температурным колебаниям и влаге. Конструкции из МДФ легко обрабатываются и обладают высокой прочностью и долговечностью по сравнению с ДСП. Вы можете выбрать мебель полностью изготовленную из МДФ или использовать этот материал для облицовки внутреннего слоя ДСП», — посоветовала Косарева.

Она также отметила, что оба варианта отлично впишутся в интерьер дачи, будь то летняя кухня или помещение внутри капитального строения, где перепады температуры не так заметны. Для небольшого пространства или летней веранды идеально подойдет модульная кухня, которую можно скомпоновать любым удобным способом.

«Маленькая кухня требует особого подхода к организации пространства. Используйте вертикальные поверхности максимально эффективно: разместите на перфорированной доске крючки для сковородок, разделочных досок, прихваток и магнитов для ножей. На стенах повесьте открытые полки. Пусть их наполнение будет отражать ваш вкус и предпочтения: вы можете купить для них любую посуду в стиле кантри, современном минималистичном или посуду с забавными принтами. Главное, не перегружайте полки, а украшайте их. Для удобства можно приобрести специальные плетеные контейнеры и корзины, которые подчеркнут дачный стиль и будут прекрасно смотреться на вашей кухне. Для хранения круп, чая, кофе обязательно используйте специальные водонепроницаемые емкости. Как известно, на даче продукты могут довольно быстро отсыревать. Баночки для хранения, кстати, тоже можно выбрать, исходя из своих предпочтений», — объяснила эксперт.

Дизайнер Светлана Косарева посоветовала установить горизонтальные направляющие для двери, чтобы она открывалась и закрывалась по принципу купе, или закрепите дверь на скобах традиционным способом.