Что лучше для питомца: сырое мясо или сухой корм

Вопрос о том, какое питание лучше выбрать для собак — на основе сырого мяса или промышленных сухих кормов — интересует многих владельцев питомцев. Чтобы найти ответ на этот вопрос, американские исследователи провели эксперимент, в котором сравнили действие диет на псов. Однако результаты были неоднозначными. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Veterinary Science.

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Собаководы, придерживающиеся рациона на основе сырого мяса, считают его более полезным для здоровья кишечника, зубов, шерсти и воспалительных процессов. Однако некоторые люди указывают на то, что такая диета может содержать нежелательные добавки и иметь недостаточный контроль за качеством сырья.

Ветеринары также предупреждают о возможных заболеваниях, вызванных бактериями в сыром мясе, а также о риске несбалансированности питательных свойств при составлении рациона без консультации специалиста. Специалисты из государственного университета Оклахомы и флоридского университета в области ветеринарии провели исследование, чтобы разрешить эту спорную ситуацию.

В эксперименте участвовало 55 здоровых взрослых собак с массой тела свыше 9 килограммов. Одна группа собак кормилась сухим кормом, а другая — сырым мясом. В течение 28 дней собаки потребляли только один вид корма и могли получать лакомства с одним ингредиентом. После эксперимента были проанализированы образцы крови и кала собак для изучения их состава и маркеров воспаления. Исследование показало, что состав микробиоты и метаболома в сыворотке крови отличались у собак из двух групп, но связь с маркерами воспаления не была обнаружена.

У собак, потреблявших натуральное мясо, наблюдались повышенные уровни фекальных противовоспалительных маркеров, что может свидетельствовать об улучшении работы пищеварительной системы, иммунной функции и усвояемости питания. Однако на основе результатов одного эксперимента нельзя сделать окончательные выводы о том, какая диета лучше для собак.

В дальнейшем планируется проведение более масштабных исследований с использованием более чувствительных маркеров для получения более точных результатов.