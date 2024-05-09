Зачем собаки обнюхивают друг друга при встрече

Собаки, даже живущие вместе, в постоянном контакте друг с другом, регулярно обнюхивают друг друга. Зачем? Было бы вполне понятно, если животные прибегали к подобной процедуре лишь при «первом знакомстве». Ведь собаки прекрасно запоминают запахи — как людей, так и других животных. Может у них что-то не так с памятью?

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Элемент общения

Как рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, обнюхивание — важный элемент общения и социализации собак. Поэтому не стоит препятствовать этому процессу, даже если со стороны он кажется негигиеничным. Для собак, обладающих превосходным обонянием, запахи имеют огромное значение. С их помощью животные, помечают территорию и узнают друг друга, ищут половых партнеров и «рассказывают» сородичам о себе.

«Собачий паспорт»

Запах каждого животного — это своеобразный «собачий паспорт». А обнюхивание при встрече позволяет животным определить пол и репродуктивный статус, установить иерархию, найти «друзей и лучше социализироваться. Под хвостом у питомца находится анальная железа с секретом, который обладает индивидуальным запахом. Когда собака обнюхивает другую, она как бы «считывает» информацию о ней. Поэтому владельцам не стоит беспокоиться из-за подобного поведения.

Обратить внимание следует только в том случае, если питомец проявляет чрезмерный интерес к обнюхиванию или демонстрирует в ходе этого процесса (а также — после него) агрессивное поведение. Это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем или недоработках в его социализации и воспитании.