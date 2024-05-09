На даче тоже можно отдохнуть: делаем зону для релакса своими руками

Лето уже начинает издалека улыбаться нам зеленой травой, по утрам мы слышим пение птиц, вдохновляемся. С каждым днем энергии становится все больше, и мы начинаем думать об отдыхе на даче. А для этого желательно иметь специальную зону, где вы можете восполнить силы. Как ее сделать? Квантовый психолог Ольга Антипова рассказала о том, как обустроить место для релаксации.

© WomanHit.ru

Сейчас – самое время

«Весна — пора обновлений, а также отличное время, чтобы сделать дачу еще более удобной для длительного отдыха или для того, чтобы чувствовать себя также уютно, как и дома», — говорит психолог.

Создать те зоны, которые подарят нам уют, вдохновение и комфорт, можно очень легко! И необязательно тратить на это много денег.

Медитации и йога

Сейчас, в том числе благодаря популяризации йоги, медитация стала частью культуры и обязательным элементом расписания многих людей. Немало топ-менеджеров, артистов и политических деятелей выполняют подобные практики и отмечают их положительное влияние на ментальное и физическое состояние.

«А медитации на природе — отличный способ еще больше соединиться с окружающим миром, наполниться энергией земли, наполнить легкие ароматом растений и свежим дачным воздухом», — говорит Ольга.

Выбираем подходящее место

При выборе места для медитации в саду в первую очередь ориентируйтесь на ваши ощущения и на то, что успокаивает именно вас, ведь все мы очень разные. Психолог советует найти тихое место и постелить коврик из каучука. Свежий воздух и ароматы растений помогут вам расслабиться. Если на участке есть пруд — попробуйте разместиться около него — взаимодействие с водой очень положительно сказывается на здоровье и психическом состоянии. Также немаловажную роль в медитации имеют деревья, которые находятся рядом с вами, каждое обладает особой энергией.

«Вблизи можжевельника, черемухи, ивы, ольхи вам не удастся наполниться энергией. А вот сосна, дуб, береза, акация, клен, рябина, яблоня, липа, ель, каштан дают наполнение и энергетический подъем», — рассказывает Ольга.

Например, яблоня считается женским деревом, она помогает почувствовать наполнение, соединение с природой и энергиями земли.

Детали, которые улучшат место для медитаций

Если вы решили медитировать в доме, обязательно откройте окно, желательно взять в комнату букет приятных для вашего восприятия трав и растений. Квантовый психолог акцентирует:

«Например, за счет аромата мяты, душицы или эвкалипта достигается ощущение спокойствия. По возможности лицо во время медитации направляем на восход».

Выбирайте лучшие и комфортные места согласно вашему внутреннему компасу, а результаты и устойчивое ментальное здоровье не заставят себя ждать.