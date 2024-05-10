Врач предостерег дачников от тяжелых физических работ во время магнитных бурь

8 мая на Солнце произошла вспышка, которую оценивают в X 1.0 балла. В результате выброс плазмы устремился к Земле и ее воздействие особенно сильно будет ощущаться в ближайшие выходные.

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В связи с этим главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рекомендовал меточувствительным людям и людям из группы риска особенно тщательно следить за своим состоянием.

В частности, у людей с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями, пожилых людей могут наблюдаться общее ухудшение состояния, головокружение, тошнота, упадок сил, повышение давления, нарушение сна, ломота в мышцах и суставах.

Чтобы негативное воздействие магнитных бурь оказалось минимальным, Тяжельников рекомендует отказаться от тяжелых физических нагрузок, наладить режим сна, высыпаться, больше бывать на свежем воздухе.

При этом нельзя забывать о приеме прописанных препаратов, правильно питаться и отдыхать.

«Также важно регулярно два раза в день измерять артериальное давление, принимать лекарства и иметь запас препаратов на случай обострения заболевания», - рекомендовал врач в разговоре с РИА Новости.

Ранее фельдшер Наталья Балан рассказала, как магнитные бури воздействуют на метеочувствительных людей, и как солнечные вспышки отражаются на их самочувствии. врач предупредила, что магнитные бури могут стать причиной инсульта.