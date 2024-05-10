Как не дать рассаде замерзнуть

У этого лайфхака вполне научная основа. При низкой температуре холодная вода испаряется и образует как бы туман вокруг растений. Это водяная «плеёнка» замерзает, и создаётся теплоизоляционный эффект, защищающий растения от заморозков.

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Как ещё можно защитить рассаду в холодную погоду — объяснила эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

5 способов спасти рассаду

1. Укройте саженцы с помощью дуги высотой до 15 см

Накройте их двойным слоем лутрасила для лучшей защиты. Если нет лутрасила, используйте старые одеяла и куртки.

2. Поливайте рассаду холодной водой

Полейте рассаду холодной водой, чтобы создать туманную завесу. Это поможет создать микроклимат, который защитит растения от заморозков, сказала Воронова «Москве 24».

3. Используйте обогреватель

Если есть возможность, установите обогреватель прямо в теплице. Но следите за ним внимательно, чтобы не допустить пожар

4. Расставьте в теплице ёмкости с горячей водой

Это альтернативный способ подогреть рассаду. Можно ставить пластиковые ёмкости объёмом 5 литров.

5. Используйте иммуномодуляторы и специальные препараты

Если растения подмёрзли, можно попытаться их спасти с помощью спецпрепаратов. А вот народные средства вроде аспирина тут не помогут.

Когда температура опускается ниже 10 градусов, растения могут погибнуть даже под укрытием, предупредила эксперт.

Ранее синоптик Александр Ильин сообщил, что с 9 по 12 мая москвичей ждут заморозки. В День Победы температура опустится до –1 градуса, а в области — до –3. Более-менее потеплеет только в выходные.