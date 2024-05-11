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Эксперты перечислили три ошибки при уборке, которые вызывают астму

Многие люди непреднамеренно совершают ошибки, которые могут усилить симптомы астмы или вызвать приступы. Эксперты назвали три конкретные ошибки.

Эксперты перечислили три ошибки при уборке, которые вызывают астму
©  Чемпионат.com

Использование чистящих средств с сильным запахом или аммиака. Эти вещества выделяют летучие органические соединения и другие раздражители, которые могут спровоцировать приступы астмы. При использовании в закрытых помещениях без надлежащей вентиляции концентрация этих раздражителей в воздухе может значительно увеличиться.

Неправильная вентиляция во время уборки. Уборка может привести к образованию пыли, спор плесени и химических паров, которые являются потенциальными провоцирующими факторами астмы. Без надлежащей вентиляции эти частицы и газы накапливаются в помещении и значительно ухудшают качество воздуха.

Чрезмерное использование отбеливателя и подобных дезинфицирующих средств. Пары отбеливателя могут раздражать дыхательные пути, что приводит к воспалению бронхов. Кроме того, смешивание отбеливателя с другими бытовыми чистящими средствами, такими как аммиак, может привести к образованию паров хлорамина, которые ещё более опасны и могут вызвать раздражение дыхательных путей и глаз.

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