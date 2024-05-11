Эксперты перечислили три ошибки при уборке, которые вызывают астму

Многие люди непреднамеренно совершают ошибки, которые могут усилить симптомы астмы или вызвать приступы. Эксперты назвали три конкретные ошибки.

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Использование чистящих средств с сильным запахом или аммиака. Эти вещества выделяют летучие органические соединения и другие раздражители, которые могут спровоцировать приступы астмы. При использовании в закрытых помещениях без надлежащей вентиляции концентрация этих раздражителей в воздухе может значительно увеличиться.

Неправильная вентиляция во время уборки. Уборка может привести к образованию пыли, спор плесени и химических паров, которые являются потенциальными провоцирующими факторами астмы. Без надлежащей вентиляции эти частицы и газы накапливаются в помещении и значительно ухудшают качество воздуха.

Чрезмерное использование отбеливателя и подобных дезинфицирующих средств. Пары отбеливателя могут раздражать дыхательные пути, что приводит к воспалению бронхов. Кроме того, смешивание отбеливателя с другими бытовыми чистящими средствами, такими как аммиак, может привести к образованию паров хлорамина, которые ещё более опасны и могут вызвать раздражение дыхательных путей и глаз.