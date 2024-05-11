Что делать, если встретил на даче ежа или змею

Ветеринар Широкожухова предупредила о риске заразиться бешенством от ежей. За городом нередко можно встретить змей, ежей и прочих диких животных. Про опасность первых знают все. А вот ёжики издалека кажутся умилительными и безобидными. На самом деле встреча с ними тоже может быть опасна для человека. Как же тогда вести себя, если заметил на дачном участке дикое создание? Вот инструкция.

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Как вести себя при встрече со змеёй

Укус ядовитой змеи опасен не только действием яда. Если она ужалит в область шеи, может развиться отёк и удушье, причём как у человека, так и у домашнего животного, отметила ветеринарный врач — терапевт Маргарита Широкожухова.

Основная тактика при встрече со змеёй — не делать резких движений и осторожно удалиться. Эти правила нужно обязательно объяснить детям.

Если вы едете за город с собакой, заранее обучите её командам или держите на поводке, чтобы пёс не атаковал змею, посоветовала ветеринар в беседе с «Газетой.Ru».

Также нужно брать с собой на прогулку антигистаминный препарат на случай укуса и аллергической реакции, добавила она.

Что делать, если нашёл ежа

Ежи — вовсе не безобидные зверьки, отметила Широкожухова. От них можно заразиться бешенством, сальмонеллёзом или стригущим лишаем. А ещё между иголками у ежей могут жить клещи.

Если вы встретили ежа, ни в коем случае не трогайте его голыми руками. Лучшее, что вы можете сделать, — полюбоваться зверьком издалека и позволить ему идти своей дорогой, сказала ветеринар.

Как вести себя с бездомными животными

Не все могут пройти мимо при виде бездомной собаки или кошки на улице. Но такие животные, даже если они не агрессивные, могут быть переносчиками всяких болезней и инфекций. Например, от них можно запросто подхватить лишай или гельминтов, отметила ветеринар.

Что же делать, если вы увидели одинокого пса или кошку на улице и не можете пройти мимо?

В фонде помощи бездомным животным «Рэй» советуют сначала через тематические группы в соцсетях попробовать найти хозяев — возможно, животное потерялось.

Также имейте в виду, что даже государственные клиники не обязаны лечить животных бесплатно. Если вы не готовы отдать требуемую сумму, попробуйте договориться о скидке, рассрочке или собрать деньги в интернете.