Что делать, если встретил на даче ежа или змею? Инструкция от ветеринара
Ветеринар Широкожухова предупредила о риске заразиться бешенством от ежей. За городом нередко можно встретить змей, ежей и прочих диких животных. Про опасность первых знают все. А вот ёжики издалека кажутся умилительными и безобидными. На самом деле встреча с ними тоже может быть опасна для человека. Как же тогда вести себя, если заметил на дачном участке дикое создание? Вот инструкция.
Как вести себя при встрече со змеёй
Укус ядовитой змеи опасен не только действием яда. Если она ужалит в область шеи, может развиться отёк и удушье, причём как у человека, так и у домашнего животного, отметила ветеринарный врач — терапевт Маргарита Широкожухова.
Основная тактика при встрече со змеёй — не делать резких движений и осторожно удалиться. Эти правила нужно обязательно объяснить детям.
Если вы едете за город с собакой, заранее обучите её командам или держите на поводке, чтобы пёс не атаковал змею, посоветовала ветеринар в беседе с «Газетой.Ru».
Также нужно брать с собой на прогулку антигистаминный препарат на случай укуса и аллергической реакции, добавила она.
Что делать, если нашёл ежа
Ежи — вовсе не безобидные зверьки, отметила Широкожухова. От них можно заразиться бешенством, сальмонеллёзом или стригущим лишаем. А ещё между иголками у ежей могут жить клещи.
Если вы встретили ежа, ни в коем случае не трогайте его голыми руками. Лучшее, что вы можете сделать, — полюбоваться зверьком издалека и позволить ему идти своей дорогой, сказала ветеринар.
Как вести себя с бездомными животными
Не все могут пройти мимо при виде бездомной собаки или кошки на улице. Но такие животные, даже если они не агрессивные, могут быть переносчиками всяких болезней и инфекций. Например, от них можно запросто подхватить лишай или гельминтов, отметила ветеринар.
Что же делать, если вы увидели одинокого пса или кошку на улице и не можете пройти мимо?
В фонде помощи бездомным животным «Рэй» советуют сначала через тематические группы в соцсетях попробовать найти хозяев — возможно, животное потерялось.
Также имейте в виду, что даже государственные клиники не обязаны лечить животных бесплатно. Если вы не готовы отдать требуемую сумму, попробуйте договориться о скидке, рассрочке или собрать деньги в интернете.