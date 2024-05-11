Ученый рассказала, почему садоводам не стоит гнаться за гигантскими плодами

О гигантских плодах и ягодах, выращенных на своем участке, мечтает каждый уважающий себя дачник. Однако не все огородники знают, что большой размер не всегда гарантирует хорошее качество и вкус. Кандидат сельскохозяйственных наук Жаннета Вологирова рассказала, почему не стоит гнаться за гигантизмом.

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Больше концентрации воды

Крупные плоды и ягоды могут содержать больше воды и меньше сахара, что влияет на их вкусовые характеристики. Эксперт:

«Это особенно важно для фруктов и ягод, потому что у слишком водянистых экземпляров может быть разбавленный вкус».

Меньше питательных веществ

«Некоторые сорта фруктов и ягод обладают лучшим вкусом и ароматом, когда они не слишком крупные, так как при этом сохраняется баланс питательных веществ. Гигантские плоды или ягоды могут быть менее насыщенны полезными веществами, такими как витамины, минералы и антиоксиданты», — рассказала Жаннета.

Использование гормонов

В погоне за гигантизмом некоторые дачники используют специальные гормоны, удобрения, синтетические средства ускорения роста, а это может негативно сказаться на качестве и безопасности продукции.

«Важно выбирать фрукты и ягоды не только по их размеру, но и по качеству, аромату и вкусовым характеристикам. Необходимо помнить, что меньшие по размеру, но качественные плоды и ягоды могут быть более полезными и вкусными», — напоминает наш эксперт.

Есть исключения

Но это не значит, что от гигантских плодов нужно отказаться вовсе. Есть определенные культуры, когда выращивание крупных экземпляров действительно может принести и радость, и пользу.

Тыква и кабачки: некоторые сорта, особенно те, что специально отбирались крупных размеров, обладают более мягкой и сочной мякотью. Жаннета: «Это особенно удобно, когда вы готовите различные запеченные блюда или кабачковые лодочки, где важна сохранность структуры плода».

Яблоки: также могут порадовать своим вкусом в более крупных размерах. Такие сорта, как «Голден Делишес» или «Криспин» известны своей сочной и хрустящей мякотью, которая хорошо сохраняется.

Персики и нектарины: «Некоторые из них также лучше раскрывают свой аромат и вкус в крупных размерах. Это особенно актуально при приготовлении домашних консервов или десертов, где каждая ягода или фрукт играет важную роль в создании вкуса и настроения», — подчеркивает кандидат сельскохозяйственных наук.

Арбузы: большие, спелые ягоды часто бывают более сладкими и сочными, чем их меньшие собратья. Они станут отличным украшением вашего летнего стола и прекрасным освежающим десертом для всей семьи.

«Важно помнить, что каждый сорт имеет свои особенности, и лучший способ узнать их — это экспериментировать и наслаждаться всем разнообразием природы на вашем столе», — добавляет наш эксперт.

Правила ухода за гигантами

Если вы все же решились выращивать растения с крупными плодами, важно помнить несколько основных правил ухода, чтобы обеспечить им здоровый рост и насыщенный вкус. Жаннета рассказывает: