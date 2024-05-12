Кинолог рассказал, как обработать собаку от насекомых перед поездкой на природу

Собаку следует готовить к поездке на природу. Необходимо помнить, что для питомца вредно есть шашлык, а также в лесу он может подхватить клеща либо пострадать от другого насекомого, пишет РИА «Новости».

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Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рекомендует заранее обработать собаку от паразитов, взять GPS-ошейник и купить отдельные лакомства для животного. Эксперт предупредил, что для собаки жареное мясо, жирная пища, сладости или другая человеческая пища вредны.

Помимо иксодовых клещей, которые переносят пироплазмоз, собаку нужно обработать от комаров, ос, шмелей и оводов. Их укус может вызвать раздражение или аллергическую реакцию. Для этого кинолог посоветовал использовать капли на холку от клещей и блох и распыляемый репеллент от комаров, ос, шмелей и пчел.

Если владелец решит отпустить питомца с поводка, то животное может заблудиться в незнакомом месте. Найти его можно при помощи GPS-ошейника. А также Владимир Голубев порекомендовал заранее придумать, чем занять собаку. Например, ей может понравиться поисковая игра – для этого надо спрятать лакомства рядом с местом отдыха, но подальше от еды и углей.

Ранее врач-диетолог рассказала, как подготовить продукты для пикника и что лучше не брать с собой на природу. Кинолог перечислил, что угрожает собаке на дачном участке.