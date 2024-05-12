Самые эффективные средства для защиты от комаров в доме

Назойливо жужжащие над ухом комары - один из признаков наступающего лета.

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Как избавиться от этих насекомых в квартире и какие способы самые эффективные, разбираемся с экспертами.

Чем опасны комары

Из-за аллергической реакции на слюну комара на коже человека появляется раздражение, именно поэтому место укуса становится красным и зудит. В России начитывается свыше сотни видов этих насекомых. Некоторые из них могут переносить возбудителей туляремии, арбовирусов и малярийного плазмодия. Также из-за укуса комара можно заболеть лихорадкой Западного Нила и другими опасными болезнями.

Откуда появляются комары в квартире

Комарам для размножения нужна влажная почва, лужи, небольшие водоемы или, например, даже дупла деревьев, рассказал "Российской газете" кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Лаборатории энтомологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Валерий Локтионов.

"В городе комары летят из подвала, могут и из канализации. Даже в Египте - сушь, а комары вечером тебя съедают. Вопрос - откуда они там? Все просто - под ногами протекает канализация, и они там размножаются. В квартире они размножаться не могут, туда они залетают в стадии взрослого насекомого и долго там не живут", - сказал ученый.

Комары летят на запах и тепло людей и животных, а также на выдыхаемый ими углекислый газ. В поисках пищи они довольно легко проникают в жилье и днем, и ночью:

через приоткрытые окна,

отверстия в поврежденных противомоскитных сетках,

через открытые двери.

Если самка комара попадает в жилье, она может кусать человека по несколько раз, пока не насытится. В перерывах эти насекомые скрываются под раковиной, под мебелью или в кладовой, в углах и под потолком. Также комары могут обитать у комнатных растений, которые слишком часто поливают.

Как рассказала "Российской газете" исполнительный директор одной из фирм, оказывающих услуги дезинсекции, Анна Миронова, комары могут размножаться в подвалах многоквартирных домов.

"Комары в подвале бывают редко и когда там очень влажно: например, прорвало канализацию или трубы водоснабжения. Управляющая компания в этом случае убирает лишнюю влагу из подвала и вызывает дезинсекторов", - отметила собеседница.

По ее словам, чаще всего в случае с комарами в подвале страдают жители нижних этажей многоквартирных домов.

Эти насекомые досаждают дачникам и жителям частных домов, работникам предприятий и жильцам новостроек, расположенных в низинах или в болотистых местностях. В таких случаях дезинсекторы обрабатывают весь участок, а если есть лужи и небольшие болотца, препарат наносят на водные поверхности, где комары размножаются. Водоемы с рыбой обрабатывать нельзя. Если погода сухая, эффект от распыления инсектицидов сохраняется около месяца, а если дождливая - около недели, рассказала Миронова.

Методы борьбы с комарами в квартире

Аэрозоли

Аэрозоли считаются довольно эффективным средством, если нужно отпугнуть комаров от себя на улице. Их наносят на одежду - защита сохраняется до нескольких дней. Некоторые производители предусматривают использование аэрозолей и на открытой коже. В этом случае эффект сохраняется до нескольких часов.

Плюсы средства:

удобство нанесения,

баллончик можно брать с собой на природу и обновлять защиту по мере необходимости,

эффективно отпугивает комаров.

Минусы:

не поможет избавиться от комаров дома, только отпугнет их от вас на время,

иногда имеют резкий запах,

некоторые виды аэрозолей не рекомендуются для использования детьми и беременными.

Противомоскитные сетки

Считаются лучшим средством для того, чтобы защитить жилье от проникновения летающих кровососущих насекомых. Сетки создают барьер, сквозь ячейки которого комары не могут проникнуть. Производители предлагают безопасные конструкции для квартир, где живут кошки, а также широкий ассортимент сеток: на липучках, раздвижные, рамочные и другие. Если комаров в этом доме или местности много, сетки нужны не только на окна, но и на вентиляцию.

Плюсы:

просты в установке и уходе,

хорошо защищают не только от комаров, но и попадания в квартиру пыльцы и крупных частиц пыли.

Минусы:

сетки в виде рамок на зимний период нужно снимать,

если на вашем окне стоит решетка, то крепить сетку сложно,

сетки несколько затемняют помещение, а через некоторое время могут забиться пылью, что ухудшает проветривание.

Народные средства

Народные средства:

нарезанный лимон и гвоздика, травы. Считается, что комары ненавидят запахи лимона, гвоздики, а также ряда трав: лемонграсса, мяты, бархатцев, базилика, тимьяна, шалфея. Нужно разрезать лимон пополам и поместить гвоздику в обе половинки, далее разложить дольки по углам, чтобы отпугнуть комаров. Травы можно выращивать на подоконниках либо размять пальцами листья и поместить их в емкости в разных частях дома.

дым табака, хвои, еловых и сосновых шишек.

Плюс: запахи временно отпугнут комаров.

Минусы:

недолговечный способ,

не поможет бороться с комарами на большой площади и на открытых пространствах,

не уничтожат кровососущих насекомых.

Фумигаторы: средства от комаров в розетку

Фумигаторы сегодня являются одним из самых популярных средств от комаров. Нагревательный элемент в них испаряет инсектицид из пластины или емкости с жидкостью, и активное вещество убивает комаров или отпугивает их.

Плюсы:

удобно использовать в помещении,

можно оставлять прибор включенным в сеть на всю ночь,

эффективно воздействует на комаров.

Минусы:

может вызвать аллергическую реакцию у отдельных людей при длительном использовании в закрытом помещении,

не рекомендуется использовать в комнатах, где живут дети и беременные женщины.

Пиротехнические фумигаторы: спираль и пластина

Спираль, или пиротехнический фумигатор. Также может быть в форме пластин. Такой фумигатор поджигают, и нанесенный на поверхность концентрат инсектицида начинает тлеть. Дым отпугивает или убивает комаров.

Плюсы:

эффективен,

удобен для использования на открытом воздухе, например, во дворе дома или на даче.

Минусы:

иногда неприятный запах,

лучше не оставлять тлеющий фумигатор без присмотра.

Ультразвуковой отпугиватель

Производители заявляют, что звуки высокой частоты, которые издает прибор, отпугивают комаров и других насекомых. Но достоверно до сих пор не подтверждено, что эти кровососущие реагируют на ультразвук.

Ловушка для насекомых

Ультрафиолетовая лампа в ней приманивает мошек и комаров, те пролетают сквозь сетку и гибнут либо от удара током, либо их засасывает вентилятор. Заряда такого прибора хватает на несколько часов работы.

Плюсы:

эффективна,

не содержит инсектицидов, которые могут вызывать аллергию,

работа ловушки не сопровождается неприятными запахами,

действует на комаров в радиусе нескольких десятков метров.

Минусы: нужно быть осторожным при длительном воздействии ультрафиолета лампы на кожу.

Высокотехнологичные газовые ловушки

К прибору подключается баллон с углекислым газом, и уничтожитель имитирует теплое дыхание человека. Подлетающих близко комаров засасывает потоком воздуха в емкость.

Плюсы:

большая площадь покрытия - до нескольких тысяч квадратных метров,

можно использовать на открытом воздуха,

безопасен для всех категорий людей.

Минус: высокая цена.

Пылесос

Простой механический способ борьбы с залетевшими в квартиру насекомыми. Комаров засасывает потоками воздуха в пылесборный мешок. Не забудьте после обработки заткнуть трубу пылесоса.

Плюсы: закрыв на ночь окна и двери, можно перед сном очистить от насекомых комнаты или другие небольшие помещения. Чаще всего комары сидят на потолке, откуда их удобно собирать пылесосом.

Минусы: не избавит от комаров на больших площадях и при большом их скоплении.

Какие популярные способы борьбы с комарами на самом деле не работают

Локтионов усомнился в эффективности ультразвуковых отпугивателей в борьбе с комарами.

"Ни разу не слышал, чтобы на комаров действовал ультразвук. Самые эффективные методы - только очевидные. Самое безопасное для здоровья - противомоскитные сетки на все окна, как правило, их достаточно. И более-менее безопасное - это фумигаторы и пластинки", - отметил ученый.

Также эксперты отмечают, что малоэффективны против комаров браслеты. При сравнительном тестировании они показали околонулевой эффект. Дело в том, что действующих веществ в составе таких приспособлений недостаточно, чтобы защитить все тело от атак насекомых. Особенно, если в составе браслетов содержатся только эфирные масла, а не инсектициды.

Миронова отмечает, что все широко распространенные средства от комаров в целом работают в разумных пределах.

"Бытовые средства, может быть, не так эффективны, не так быстро срабатывают, как средства профессиональные, за счет того, что в первых ниже концентрация (активных веществ - прим. ред.). Но нет таких, чтобы не работали совсем. Народные средства у кого-то могут сработать, если дома один - два комара. Если насекомых много, то такие способы не будут работать либо результат будет не так заметен, поэтому будет складываться впечатление, что, например, запахи трав не отпугивают комаров", - сказала Миронова.

По ее словам, в популярные фумигаторы добавляют ароматические вещества, которые отпугивают насекомых, и в целом это работает.