Куда выбрасывать строительный мусор, чтобы не нарваться на штраф?

«Объясняем.рф»: утилизировать строительный мусор можно через управляющую компанию. Ремонт рано или поздно случается в жизни каждого человека. Пережив его, приходится решать вопрос со строительным мусором, потому что выбрасывать его в обычный контейнер во дворе запрещено. Вот как лучше всего расстаться с остатками обоев и старыми оконными рамами.

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Что относится к строительному мусору

Куски кирпича и блоков для строительства.

Остатки стяжки, бетонной смеси или шпаклёвки.

Части арматуры, труб и металлоконструкций.

Оконные рамы и то, что осталось от деревянных конструкций.

Куски линолеума, обоев и плитки.

Куда выбросить мусор

Специалисты портала «Объясняем.рф» рассказали, что избавиться от мусора можно тремя способами.

Через управляющую компанию. Цены стартуют от 7000 рублей за контейнер, и специалисты сами вывезут отходы на перерабатывающий завод или полигон. Владельцам новостроек обычно везёт больше. Такой контейнер стоит какое-то время около дома на мусорной площадке.

Напрямую. Вы можете связаться с перерабатывающим заводом напрямую и заключить с ним соглашение на вывоз мусора.

Обратиться в специальную компанию. На портале «Онлайн Экология» есть список организаций, которые занимаются погрузкой и вывозом мусора.

Кроме того, остатки мусора можно продать. Есть люди, которые с удовольствием вывезут то, что вам и так не нужно. Да ещё и заплатят вам за это.

Штрафы за неправильную утилизацию мусора

Если вы выбросили мусор в неположенном месте, то на первый раз отделаетесь штрафом в 2000–3000 рублей. Если вас поймают повторно, то наказание жёстче — 3000−5000 рублей.

Для должностных лиц штрафы за первое и повторное нарушение составят соответственно 10 000 — 30 000 рублей и 30 000 — 40 000 рублей.

Юридическим лицам светит до 400 000 рублей штрафа. Также суд может приостановить их работу на 90 дней.

О том, как сэкономить на ремонте в квартире, «Секрет» подсказал в этом материале.