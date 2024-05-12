Нам не страшен майский жук: как организовать приствольные круги для садовых деревьев

В начале мая деревья на дачных участках уже начинают активно цвести. И сейчас самое время сделать их жизнь максимально комфортной: помогут в этом приствольные круги. Как их правильно организовать, «Вечерней Москве» рассказал биолог Михаил Краснов.

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Один из главных споров между садоводами — а нужны ли вообще вокруг кустов и особенно вокруг деревьев приствольные круги. И сегодня мы попытаемся ответить на этот вопрос максимально объективно.

Итак, главное. Приствольные круги — нужны. Когда вы привозите на участок молоденькое деревце или кустик, оно, посаженное в землю, просто не в силах конкурировать с другими растениями за питательные вещества, воду, подкормки. И если вы посадите его, а вокруг мгновенно засеете газон или посадите эффектные растения, то не стоит и гадать, кто именно будет получать и всю воду, и удобрения. Кто угодно, но не деревце и не кустик, даже не сомневайтесь! Поэтому правило номер один: для молодых жильцов сада приствольные круги — это возможность прижиться как следует, получать питание, меньше болеть.

Как обработать приствольный круг? Если есть возможность — засыпьте его слоем декоративной коры. Будет и красиво, и практично. Не так будут лезть и сорняки. Кора не нравится и майским жукам, которые так любят размещать свое потомство в рыхлой земельке... Нет лишних денег на кору? Замульчируйте круги скошенной травой. Она будет и питанием, и защитой растения от пересыхания земли, от тех же наглых сорняков.

Как вы знаете, очевидно, диаметр круга определяется просто: по ширине кроны. Понятно, что на следующий год круг под новой яблонькой или грушей станет чуть больше. А у старого дерева он может оказаться просто огромным! Но в этот момент круг дереву как таковой уже не так нужен. И вы можете засеять его газоном, но с условием частого его прокалывания, чтобы корневая система дерева продолжала дышать.

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Правы ли те, кто сажает под деревьями растения, например цветы? Есть ответ и на этот вопрос. Да, вполне себе можно посадить в приствольном круге цветочки. Но желательно однолетники. Если вы разместите под ним хосты или лилейники, они быстро разрастутся, и их мощная корневая система в прямом смысле слова перекроет кислород дереву. А вот однолетники в круге — прекрасный вариант. Вы будете ухаживать за ними, как минимум — удалять сорняки, а значит — «будоражить» землю, что корневая система дерева оценит точно. Так дереву достанется больше питания и влаги в случае засухи — яблоньку-то мы можем забыть полить, а вот цветочки — ни за что! Кстати, очень хорошо смотрятся в приствольном круге первоцветы.

Что же касается использования в качестве мульчи опилок, то этого делать точно не стоит: они забирают из почвы азот. Чтобы их использовать без вреда, им нужно дать перепреть.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Цепкова, директор ландшафтного бюро «Цепкова и партнеры»:

— Из однолетников в приствольных кругах под деревьями хорошо смотрятся бархатцы и календула, которые к тому же отпугивают вредителей, а также яркие колеусы. Очень забавно выглядит под деревьями и декоративная капуста. Осенью она превращается едва ли не в главное украшение сада, очень эффектное и оригинальное.

КСТАТИ

Если приствольный круг у вас «провалился» и стал ниже общего уровня участка, его нужно поднять. Особенно это важно сделать перед осенью, иначе в круге, как в яме, будет собираться вода, которая может замерзнуть и повредить растение.