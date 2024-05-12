Эксперт Дорохов: при выборе репеллентов нужно ориентироваться на состав. Несмотря на заморозки, которые затронули значительную часть России, грядут тёплые деньки, когда захочется наконец-то снять все тёплые вещи. Но тут подстерегает опасность — вместе с природой проснулся и различный гнус. Специалист рассказал, как от него можно защититься эффективно и какие средства для этого нужно выбирать.

Как выбрать фумигатор

Как рассказал доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Андрей Дорохов, удобнее всего в помещении использовать фумигаторы, которые при нагревании избавляют от комаров.

В жидкости и пластины для них добавляют:

Тефлутрин; Трансфлутрин; Аллетрин.

Эти вещества безопасны для человека, но только если у них есть сертификация. Если же производитель не следует нормам, то из-за фумигатора может возникнуть передозировка, которая может привести к сонливости, аллергии или тошноте.

Как выбрать средство от комаров

Фумигаторы удобно использовать в помещении, но если нужно выскочить по делам или выехать на природу, то россияне чаще всего выбирают спреи, лосьоны и карандаши. Среди них есть средства и на основе натуральных ингредиентов, но эффективность у таких репеллентов ниже.

«Если средство сертифицировано, то на нём обязательно должны быть указаны и способ нанесения, и продолжительность действия», — заявил эксперт Дорохов.

При выборе средства от комаров нужно обращать внимание на содержание ДЭТА (диэтилтолуамида). Если его в средства менее 30%, то от насекомых такой репеллент мало защитит. А если есть опасения за здоровье, то можно наносить средство на одежду, а не кожу — так оно ещё и дольше продержится.

Лучшее средство от клещей

Как рассказал специалист, в средствах от клещей должны быть циперметрины или их аналоги. Эти вещества отпугивают и убивают клещей.

Беременным женщинам, детям и аллергикам эксперт посоветовал обратить внимание на средства с менее токсичным веществом IR3535 и перед прогулками тщательнее выбирать одежду, сообщил RT.

Народные средства против насекомых

Ранее эксперты рассказывали «Секрету», как спасаться от комаров и мошек в летний сезон. Подробнее о том, насколько эффективны и безопасны народные способы отпугивания разного гнуса, можно узнать здесь.