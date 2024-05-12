Как перепланировка в квартире может испортить отпуск за границей

Многие во время ремонта любят включить дизайнеров и перенести дверной проём, снести стену или, наоборот, добавить несколько дополнительных перегородок.

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Многие думают, что согласовывать такие вещи необязательно, ведь ничего криминального не происходит. Но нет, незаконная перепланировка может обернуться куда большими проблемами, чем многие думают.

Незаконная перепланировка

Адвокат Елена Кудерко рассказала «Прайму», что для того, чтобы должники не медлили с исполнением судебных решений, в законе есть ряд ограничительных мер. Одна из них — запрет на выезд за границу. Как правило, его устанавливают на полгода и могут продлевать, объяснила она.

Часто должник даже не знает, что ему нельзя за рубеж, если он не получил на руки постановление пристава. Неприятный сюрприз ждёт его в пункте таможенного контроля.

Так вот, говоря о должниках имеется в виду не только финансовая задолженность, но и безденежный долг, когда человек обязан что-то сделать. Например, вернуть квартиру в первоначальный вид после незаконной планировки.

Если ваш отпуск сорвался из-за этого, то компенсировать убытки вам никто не будет, добавила эксперт.

Что считается перепланировкой

С 1 апреля в Жилищном кодексе чётко прописано, что считается перепланировкой:

расширение площади за счёт вспомогательных помещений; перенос перегородок; переустройство окна или его расширение, создание новых дверных проёмов, устройство или ликвидация дополнительных кухонь и санузлов и другое.

Подробнее о том, как делать перепланировку и что ещё поменялась для собственников жилья, «Секрет» объяснил здесь.