Ученые выяснили, какие породы кошек живут дольше всех

NewScientist: учёные выяснили, у каких кошек выше продолжительность жизни. Любому котовладельцу хочется, чтобы его питомец (а зачастую уже и настоящий член семьи) провёл с ним как можно больше времени. И иногда даже гадать о сроках не нужно — учёные узнали, сколько в среднем живут разные породы кошек, выявив самых крепких долгожителей.

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Что выяснили учёные

Исследователи из Британского королевского ветеринарного колледжа изучили данные о почти 8000 кошках, которые погибли с 2019 по 2021 год. В список вошли 12 пород, информацию о которых предоставили ветеринары со всей страны. Что же говорит статистика?

Породы кошек-долгожителей

Учёные узнали, что самая высокая продолжительность жизни у кошек — 14,4 года и присуща она кошкам пород бурма и бирманским. Меньше всего удается прожить сфинксам — у них всего 6,7 года. Кто вошёл в список:

бурма (бурманская короткошёрстная) — 14,4; бирманская — 14,4; кошки смешанных пород — 11,9; сиамская — 11,7; персидская — 10,9; рэгдолл — 10,3; норвежская лесная — 10; мейн-кун — 9,7; русская голубая — 9,7; британская — 9,6; бенгальская — 8,5; сфинкс — 6,7.

При этом продолжительность жизни кошек не зависит от её размеров — в отличие от собак.

Опасные цветы

В домашних условиях и при должной заботе питомец способен побить все рекорды долгожительства. Поэтому нужно следить за тем, кто котик ест, пьёт и с чем играет. Ранее ветеринар рассказывал, какие цветы нельзя держать в доме, если не хочется навредить питомцу. Подробнее об этом можно почитать здесь.