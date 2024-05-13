Какие растения нужно убрать с подоконника весной

Флорист Агеенко: орхидеи стоит убрать с подоконника на лето. У многих дома есть комнатные растения. Они помогают сделать интерьер уютнее и добавить кислорода в воздух. Всё бы хорошо, но ухаживать за ними правильно получается далеко не у всех. Полив, подкормка, уровень света — всё имеет значение. Рассказываем, какие цветы стоит убрать с подоконника, чтобы от жаркого солнца они там не «сгорели».

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Какие растения не любят солнце

На солнце некоторые растения могут получать ожоги и желтеть, рассказала радио Sputnik мастер-флорист Серафима Агеенко. Она объяснила, что яркое солнце не любят орхидеи. На солнце у растения может появляться желтизна на листьях. В этом случае его нужно убрать в тень, и если лист уже жёлтый — срезать его. Так растения только тратит лишние силы для питания листа, который уже не спасти.

Какие растения любят солнце

А вот некоторые цветы, напротив, не против погреться на жарком летнем солнце. Это:

фикус,

драцена,

все пальмовые,

папоротники.

Ещё лучше если у вас есть возможность поставить растения на свежий воздух. Для этого подойдут петуньи — так у них получается естественный полив, кислород и много-много света.

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