Дизайнер рассказала, как дешево и «без нервных срывов» сделать ремонт

Старая мебель, выцветшие обои, безликие картины на стенах — всё это признаки того, что пришло время для перемен. Но не всегда хватает денег на крупные ремонтные работы. В таких случаях стоит обратить внимание на простые и недорогие способы оживления интерьера.

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Дизайнер и эксперт сервиса «Профи.ру» Екатерина Корнилова подчеркивает изданию «Москва онлайн», что редизайн может быть доступен каждому, не требуя больших инвестиций, а лишь грамотного подхода к выбору элементов интерьера.

Один из основных принципов бюджетного ремонта — это грамотное использование доступных ресурсов. Это может быть перестановка мебели, выбор новых цветовых решений или декоративных элементов. Например, можно обратить внимание на расстановку мебели и решить проблемы с неудобствами, которые могут давно мешать в повседневной жизни. Важно четко определить, что нужно изменить, и начать с этого.

Подбор цветовой гаммы также играет важную роль в создании нового облика интерьера. Важно определиться, какие оттенки ближе по душе: спокойные и нейтральные или яркие и насыщенные. При выборе цветов стоит ориентироваться на свои предпочтения и общую атмосферу, которую вы хотите создать в квартире.

Чтобы сделать редизайн более доступным, можно использовать товары из сетевых магазинов, подбирая их под свой вкус и стиль. Важно не покупать самые дешевые варианты, а выбирать качественные материалы по доступной цене. Это позволит сделать ремонт более экономичным, сохраняя при этом качество и стиль.

Например, использование краски повышенной стойкости для обновления стен или декоративных элементов, таких как молдинги, может придать интерьеру новый вид без больших затрат. Также стоит обратить внимание на декоративные элементы, которые можно сделать самостоятельно или приобрести по доступной цене.

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