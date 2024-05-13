Юрист предупредил о тюремном сроке за сбор диких растений

За сбор некоторых диких растений в России можно получить тюремный срок. О наказании за это предупредил юрист Сергей Коломийцев в разговоре с aif.ru.

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В соответствии с действующим законодательством сбор диких растений, их использование в личных целях и продажа, вне зависимости от того, являются они лекарственными или нет, запрещены в случае, если они занесены в Красную книгу региона или страны, рассказал специалист.

«В случае нарушения и доказательства злого умысла действительно возможны и многомиллионные штрафы (до трех миллионов рублей) и даже тюремные сроки — от двух до девяти лет лишения свободы. И все это — согласно 260.1, которой дополнен Уголовный кодекс Российской Федерации», — предостерег Коломийцев.

Для того чтобы обезопасить себя от сурового наказания, юрист настоятельно порекомендовал выяснять, находится ли определенное растение в запретном списке или нет.

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