На Московской неделе интерьера и дизайна пройдут иммерсивное шоу и краш-тест материалов

Краш-тест отделочных материалов, иммерсивное шоу в одной из столичных "квартир", мастер-классы, а также выступление артиста Сергея Лазарева подготовили для посетителей IV Московской недели интерьера и дизайна, которая пройдет с 16 по 19 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мероприятия.

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"Одним из самых ярких событий выставки станет выступление Сергея Лазарева, которое состоится 18 мая на главной сцене Манежа. Артист исполнит свои лучшие хиты в завершение третьего дня выставки, а после посетит экспозицию мероприятия и выберет товары для обновления своего интерьера. <...>. Самые требовательные посетители выставки смогут проверить на прочность отделочные материалы в зоне краш-тестов. Так, гости без ограничений будут пачкать обои, проливать напитки на паркет, царапать краску и многое другое - все для того, чтобы убедиться в качестве товаров российских производителей", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в гончарной мастерской под руководством профессионалов можно будет создавать изделия из глины, желающие смогут попробовать себя в текстильном деле и росписи открыток. Также организаторы представят интерактивные зоны в виде двух стилизованных квартир, в первой можно будет увидеть иммерсивное шоу: на время выставки там "поселится" столичная семья. Во второй квартире в нео-русском стиле пройдут московские чаепития.

Граффити-райтер Миша Most создаст на выставке интерактивную инсталляцию с 3D-печатью декоративных панно. Арт-объектами Московской недели интерьера и дизайна также станут ковры ручной работы из частных коллекций, люстра размером с двухэтажный дом, 6-метровая инсталляция из необычной мебели, произведение в виде палитры из 100 оттенков цветов и гигантский стул. Посетители смогут принять участие в розыгрыше двух сертификатов на продукцию для ремонта на сумму 250 тыс. рублей каждый.