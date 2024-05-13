Нейросеть для дизайнеров и модельеров создали в МФТИ

В Физтех-школе прикладной математики и информатики Московского физико-технического института (ФПМИ МФТИ) разработали нейросеть для создания эскизов одежды, обуви, татуировок, логотипов для брендов и дизайна интерьеров. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

© Unsplash

«Систему для генерации узкоспециализированных изображений – креативов дизайна интерьера, одежды или оформление сайта разработал магистрант Физтех-школы прикладной математики и информатики (ФПМИ МФТИ) Илья Петряшин. AI-ассистент, который помогает проектировать и кастомизировать макеты, работает в формате телеграм-бота. Автоматизация творческих процессов позволила сократить время на проектирование дизайн-решений в пять раз», – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, за минуту система выдает 10 изображений по запросу пользователя. С помощью системы можно генерировать не только эскизы одежды, обуви, логотипы для брендов, дизайны интерьеров, но и эскизы тату.

«Одной из проблем при работе дизайнера является то, что у заказчика нет четкого представления о желаемом результате, а есть только его абстрактное понимание конечной цели. По этой причине дизайнеру необходимо готовить несколько макетов визуальных решений, исходя из которых заказчик определяет, что ему необходимо. При этом на каждый макет дизайнер тратит время, и может оказаться, что ни один из предложенных макетов не подошел. Дизайнер примерно за полчаса генерирует примеры макетов с помощью системы. Далее он дорабатывает наиболее удачные из них, тратя примерно по часу на каждый. Таким образом, за один рабочий день он сможет завершить работу над пятью макетами. Если бы дизайнер не использовал компьютерную генерацию, то на выполнение аналогичных задач ему потребовалось пять рабочих дней», – приводятся в сообщении слова магистранта ФПМИ МФТИ Ильи Петряшина.

В планах разработчиков провести еще один тур тестирования в формате фокус-группы, а после получения обратной связи от профессионалов креативных индустрий – запустить чат-бот в открытое использование, добавили в вузе.