Чем нельзя мыть столешницы

Кухонные столешницы лучше не мыть средствами, содержащими кислоту. От использования некоторых видов бытовой химии при работе с такими поверхностями домохозяек предостерегли эксперты издания «БелНовости».

© Lenta.ru

Столешницы обычно изготавливают из камня, дерева, стали или ламината. Эти материалы могут быть чувствительны к кислотам.

Чтобы отмыть столешницу без последствий, лучше всего использовать воду с небольшим количеством геля для мытья посуды. Такой раствор можно распределить по поверхности с помощью пульверизатора, а затем протереть тканью из микрофибры.

Ранее специалисты портала также рассказали, как быстро избавиться от пятен жира на кухонных окнах. В этом поможет самодельное средство из уксуса, соды и мыла.