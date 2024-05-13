Почему собака перестает выполнять команды

Собаки могут перестать выполнять команды из-за неправильного поведения хозяина, рассказала NEWS.ru мастер производственного обучения факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко. По ее словам, владельцам питомцев важно учитывать особенности породы своего любимца.

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Дрессировщик вырабатывает у собаки определенные навыки. Но если владелец не очень хорошо понимает, как нужно далее с собакой взаимодействовать, могут возникнуть трудности. Владельцу нужно всегда понимать и учитывать характер породы. Допустим, джек-рассел-терьер обычно настолько хочет сделать приятное человеку, что сам будет придумывать, что и как сделать. А такса, наоборот, будет придумывать, как ей не выполнить команду, может притвориться, что не слышала, — объяснила эксперт.

Важно не позволять собаке менять мнение — то, что запрещено, должно быть нельзя всегда, добавила специалист. По ее словам, также не нужно забывать, что собаки переносят на семью стайные инстинкты и прекрасно понимают, кто главный. Например, крупные собаки могут даже проверять, можно ли занять лидерство в «стае». В этом случае, по мнению биолога, такого пса можно поставить на место физически, но нельзя давить, иначе он может перестать выполнять команды.

Татаренко напомнила, что ошибкой многих дрессировщиков и владельцев является то, что они принимают работу собаки как должное. Однако животное ничего никому не должно, подчеркнула эксперт. Она посоветовала мотивировать питомца, чтобы выполнение команд приносило ему удовольствие.

Мотивация должна быть обязательно. Нужно хвалить — собаки испытывают от этого радость. С некоторыми породами надо постоянно повторять команды, чтобы не забывали. А другие, как тот же джек-рассел-терьер, помнят выученные команды очень долго, — резюмировала специалист.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков предупредил, что майские заморозки могут оказаться смертельными для маленьких пород собак. Он отметил, что чаще всего от холодов страдают пекинесы, таксы, чихуа-хуа, мопсы и йорки. Шеляков подчеркнул, что владельцам миниатюрных питомцев, а также «лысых и подстриженных» собак следует надевать на них комбинезоны, которые нужно просушивать после улицы. Кроме того, он призвал сократить продолжительность прогулок.