Кинолог объяснил, зависит ли способность к дрессировке от породы собаки

Кинолог Целищева: при выборе собаки нужно узнать о её характере. Внешность животного играет роль, но от неё не зависит то, как будет вести себя собака. Порода в том числе диктует её личностные качества. Это, например, сила и подвижность нервной системы, темперамент, инстинкты, а также умственные способности и даже желание контактировать с человеком.

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Зависит ли воспитание и дрессировка собаки от породы

Одни собаки легко поддаются дрессировке, с другими процесс будет идти дольше, и не факт, что с тем результатом, на который рассчитывал владелец, рассказала «МК в Красноярске» инструктор-кинолог МЧС РФ и руководитель волонтёрского кинологического объединения «Рядом!» Ася Целищева.

«Но это зависит не столько от породы, сколько от характера собаки и её личностных качеств», — отметила она.

Есть те, которых можно воспитать быстрее и жить с ними проще. Но свою роль играет дрессировка, плюс в каждом правиле есть исключения. Так, человек может взять собаку той породы, которая считается умнее, добрее и лучше в быту, а вырастить из неё монстрика, который будет тиранить семью.

Например, по классификации породных групп Российской кинологической федерации (РКФ) самой человекоориентированной считается первая группа «Пастушьи и скотогонные».

«Но у меня прекрасно работал спасателем и представитель 5-й группы "Шпицы и породы примитивного типа", хотя обычно собаки этой породной группы используются в служебных целях достаточно редко», — рассказала кинолог.

По её мнению, выбирать собаку нужно под особенности и потребности человека.

Какая порода не подходит для квартиры

Кинолог Уилл Атертон порекомендовал тем, кто живёт в городе, не заводить бордер-колли. Этим псам нужны свежий воздух и большое пространство, поэтому в квартире им будет очень некомфортно.

В результате у собак этой породы могут развиться поведенческие проблемы. Например, они будут очень часто лаять, пытаться рыть пол, грызть вещи.