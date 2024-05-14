Пять ошибок начинающего грумера

Грумер Рудич: грумер не должен быть брезгливым . И речь не о том, что приходится работать с шерстью, которая может неприятно пахнуть. За процессом наведения красоты собачке скрывается немало неприятных деталей. Поэтому к ним нужно быть готовым заранее. И грумер не только стрижёт животных. В его кабинете происходит целый комплекс процедур. Рассказываем, что делают не так начинающие мастера.

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Что включает в себя груминг

Стрижка — это лишь завершающий этап, рассказала RuNews24 грумер с 15-летним стажем Ольга Рудич. Она длится час-полтора.

Но сначала специалист проводит множество других манипуляций. Среди них:

Чистка и промывание ушей, глаз и зубов;

Стрижка когтей;

Гигиеническое купание;

Распутывание и удаление колтунов;

Экспресс-линька;

Сушка феном.

«Правильное выполнение этих процедур — залог хорошего результата», — сказала Рудич.

Ошибки начинающего грумера

Качество процедуры в первую очередь зависит от профессиональности и личных качеств мастера. Новички часто ошибаются в одном и том же.

1. Экономия на расходниках

Их требуется гораздо больше, чем обычным парикмахерам.

«Для каждого типа шерсти и каждой стрижки есть свои ножницы разного вида, разные рецепты косметики», — отметила грумер.

2. Переоценка своих возможностей

Также начинающие грумеры нередко могут наточить мастерство благодаря частоте работы, но с собаками разных пород. По мнению Рудич, сначала нужно выбрать одну из них и повышать квалификацию планомерно и последовательно.

3. Дефицит знаний по анатомии и физиологии собаки

Всё индивидуально. Лишь один пример: собаки с двойным типом шерсти — допустим, шпицы. У них уникальный цикл роста волоса, и, если стричь очень коротко, его можно нарушить. В итоге есть риск, что шерсть либо отрастёт неравномерно или вообще не отрастёт и собака останется с залысинами.

4. Брезгливость

Человеку, который хочет работать с собаками, нужно быть готовым к тому, что это не всегда приятно.

«Груминг — это не только красивые расчёсанные ухоженные собаки "на выходе". Сокрытой от глаз частью айсберга остаются фекалии, выделения из носа и глаз, болячки, блохи, колтуны, прелая шерсть», — предупредила специалист.

5. Недооценка важности работы с хозяином питомца

В обязанностях грумера не только создание прекрасного вида собаки, но и эффективный разговор с её владельцем. Мастер должен научить его основам качественного домашнего ухода, а также донести, что необходимо и важно своевременного приводить его любимца к грумеру.

Как сэкономить на груминге

Салоны для животных предоставляют целый ассортимент услуг. Если вы хотите обеспечить собаке уход, при этом не слишком потратиться, выбирайте только необходимые. Например, стрижку, экспресс-линьку, базовый уход за когтями, глазами и ушами.

Совсем не обязательны другие дополнительные услуги типа масок для шерсти. Скорее всего, это просто маркетинговая уловка, рассказали специалисты сервиса-агрегатора скидок «Едадил».

Также важно изучить информацию о выбранном салоне, чтобы исключить риск попасть к мошенникам и к слишком дорогим мастерам.