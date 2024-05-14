Почему кошка перестала мяукать, и что с этим делать

У кошек свой способ общения друг с другом и с нами. Они делают это с помощью мяуканья, фырканья, рычания, мурлыканья, таких выражений тела, как поднятие хвоста или потирание. Кроме того, даже мяукают кошки по-разному в зависимости от того, его они хотят.

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Есть кошки более мяукающие, а есть более тихие, точно так же, как есть собаки, которые не лают или лают очень мало. И здесь многое зависит от характера животного и его потребности в общении.

Важно никогда не запрещать и не наказывать кошку за мяуканье, ведь это ее способ общения с вами. Если же вы видите, что ваша кошка перестала мяукать, и это вас беспокоит, мы раскроем вам несколько возможных причин.

Физические причины

Если это афония, то она обычно связана с заболеваниями дыхательной системы. Это может быть простая простуда или что-то более серьезное.

Ларингит

Это воспаление гортани, вызванное инфекцией. Заболевание также может быть вызвано раздражением из-за чрезмерного мяуканья. В этом случае мы заметим такие симптомы, как кашель, обильное слюноотделение и тошнота.

Респираторная инфекция

Может произойти из-за длительного пребывания на морозе, вдыхания вредных газов или вируса, содержащегося в какой-либо пище. Респираторными инфекциями, которые больше всего поражают кошек, являются кошачий ринотрахеит и кошачий калицивирус. Их симптомы характеризуются частым кашлем, потерей аппетита, апатией, лихорадкой и выделением слизи.

Кошачий бронхит

Это еще один тип воспаления, которое напрямую поражает бронхи. Может привести к чрезмерному воспалению трахеи. У питомца наблюдаются при этом такие симптомы, как вялость, лихорадка, слезотечение, проблемы с дыханием, бледность слизистых оболочек и чрезмерные выделения. Причинами могут быть сильное мяуканье и многочасовое пребывание на холоде.

Психологические причины

Стресс

Кошки очень легко впадают в стресс: на них может повлиять приход нового члена семьи, смена обстановки или любое новое событие, которое изменило их обычный распорядок дня. В связи со стрессом они могут перестать мяукать. При этом кошка может даже пытаться мяукать, но у нее сделать это не получается.

Страх

Присутствие агрессивного животного, очень громкие звуки - страх также может вызывать у представителей кошачьих высокий уровень стресса.

Усвоенное поведение

Возможно, в какой-то момент вы лишили его возможности мяукать, разозлившись или накричав на своего питомца, и он понял, что не должен этого делать.

Для того, чтобы кошка вновь сказала: "Мяу!", нужно устранить заболевания, если они были выявлены ветеринаром, или же, в случае психологических причин, создать для своего пушистика спокойную и безопасную обстановку.