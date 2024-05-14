Россиянам раскрыли юридические тонкости посадки высоких деревьев на даче
Садовод имеет право разместить на участке деревья, учитывая ряд требований, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он отметил, что высокорослые насаждения следует удалить от границы с чужими владениями минимум на четыре метра.
"Высокорослые деревья должны быть на расстоянии минимум четыре метра от границы с соседом, среднерослые — не менее двух метров, а низкие деревья и кустарники — на расстоянии метра от соседского забора. Если возникает необходимость удаления дерева, это может быть осуществлено только через суд. И в случае наличия аварийности дерева или когда оно значительно затеняет смежный земельный участок", — добавил Чаплин.
Собеседник подчеркнул, что суд не может обязать соседа срубить дерево из-за падающих на его участок листьев осенью, так как данное явление обусловлено погодой.
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