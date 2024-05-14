Названы самые подходящие для небольших квартир птицы

В городских квартирах могут себя комфортно чувствовать и птицы. И вот какие из них лучше всего для этого подойдут.

Волнистые попугайчики. Это отличный выбор для тех, у кого раньше не было птичек. Купить вы можете одного попугайчика или сразу пару. Клетка нужна обычная, лучше её ставить около окна, но следить, чтобы не было сквозняков. Питаются волнистые попугайчики специальными смесями.

Корелла. Их отличительной чертой считаются «щёчки» и хохолок на голове. Для новичков больше подойдёт самочка, чем самец. Кормом могут служить зерновая смесь, овощи, фрукты, орехи, листья одуванчиков.

Неразлучники. Они могут жить и в одиночестве без проблем. В клетке для таких попугаев должно быть много места, жёрдочек, лесенок, игрушек. В качестве корма можно покупать смеси и дополнять их овощами, зеленью.

Канарейки. Это хороший вариант для тех, кто хочет завести какую-нибудь птицу, но не попугая. В клетку обязательно поставьте «купалку», потому что канарейки любят воду. Кормить этих птичек нужно смесью.

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Зяблики и амадины. Это певчие птицы, которых лучше держать дома сразу стайкой. Зябликов нужно кормить смесями, а весной — личинками, молодыми листочками. Что касается амадинов, то для них лучше брать смесь для экзотических птиц с канареечным семенем, семенами трав, разноцветным просом. Подкармливать их разрешается фруктами, овощами, ягодами, зеленью.

Скворцы. У них клетка должна быть просторной и иметь небольшую полочку для отдыха. В основном кормят этих птиц животной пищей: рыбой, курятиной, говядиной. Можно давать им также нежирный творог, корм для рыб, размоченный в молоке хлеб, смесь из сухарей, свежей моркови, варёного яйца.

Овсянки. Их кормят зерновой смесью. Клетка для них должна стоять на солнечной стороне и быть просторной.

Соловьи. Клетка обязательно у них должна иметь мягкий верх. На ночь лучше клетку накрывать тканью.