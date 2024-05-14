Как за одну минуту проверить семена на всхожесть

Чтобы вырастить достойный урожай, требуется не только время, но и финансовые затраты. Дачникам всегда обидно, когда деньги потрачены впустую, и семена не взошли. Но есть способ заранее выявить негодный посадочный материал.

«Вам понадобится лишь стакан воды комнатной температуры и соль. Высыпаем в емкость с водой столовую ложку соли и тщательно перемешиваем. Потом высыпаем туда купленные семена для посадки. Те, что осели – можно смело сажать в землю», – рассказала челябинский садовод с 40-летним стажем Юлия Павлова.

Семена, которые всплыли на поверхность, можно выкинуть. Они пустые и не взойдут, уверяет агроном.

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