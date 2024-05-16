10 вещей, которые сделают вашу собаку по-настоящему счастливой

Ученые доказали, что контакт с домашним питомцем делает человека спокойнее и счастливее. Если вы хотите ответить четвероногому другу взаимностью, вам помогут следующие 10 советов.

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Защищайте питомца от чужаков

Часто владельцы не осознают, что даже дружелюбный чужак может вызвать у питомца стресс. Поэтому под защитой подразумевается в первую очередь избегание контакта с навязчивыми людьми — вероятно, от стаи агрессивных бродячих собак четвероногого друга вы и так уведете не мешкая. Если кто-то просит погладить вашу собаку — попросите этого не делать, чтобы питомцу не пришлось заступаться за себя самостоятельно: лаять, рычать и кусаться.

Проводите время наедине

Укрепить связь с собакой помогут как активные игры, так и просто совместное лежание на диване. Две короткие вынужденные прогулки в день не в счет. Постарайтесь найти время, чтобы побыть с питомцем один на один. Уделяйте щенку достаточно внимания — это одна из лучших вещей, которую вы можете сделать для его благополучия. Собаки, как и люди, могут страдать от скуки и одиночества.

Выделяйте место для беспорядков

Каким бы воспитанным ни был ваш питомец, он все еще остается животным с врожденными инстинктами. Так, например, собаки охотничьих пород часто любят рыть землю. Пускай это неуместно на идеальном газоне, но ваш питомец будет счастлив, если у него будет такое место, где можно вдоволь порезвиться. Вырыть яму — это не пустое баловство для вашего пса, а полноценная тренировка и возможность снять стресс.

Дайте отдохнуть

Полноценный отдых для собак важен не меньше, чем для людей. Убедитесь, что питомец проводит достаточно времени в покое, особенно после изнурительной тренировки. По мнению кинологов, именно усталость, а не вредный характер часто становится причиной нежелательного поведения четвероногих, особенно щенков. Они таким образом могут всего лишь капризничать, как маленькие дети.

Расширяйте мир

Унылые повседневные занятия приедаются не только вам, но и вашему животному. Постарайтесь время от времени выгуливать собаку по незнакомым для нее маршрутам. Собаки любят знакомиться с новыми запахами и звуками — поэтому путешествие в парк на другом конце города станет настоящим праздником и приключением для питомца. Не забывайте и об интеллектуальной составляющей — собакам полезно исследовать мир в качестве разминки для мозга.

Позаботьтесь о подходящей пище

Правильно подобранное питание обеспечит хорошее самочувствие и достаточное количество энергии. Кроме того, жевание специальных игрушек не только поддерживает здоровье зубов, но и оказывает успокаивающее воздействие, помогает животному справиться со стрессом и беспокойством. Есть в этом и доля развлечения, жевательные лакомства могут занять пушистого друга на пару часов.

Избегайте рутины

Почаще предлагайте собаке новые веселые занятия. Устройте питомцу тренировку на оборудованной площадке, попросите принести палку или поиграйте в прятки. Возможности для совместных игр практически безграничны. Что насчет занятия по собачьему паркуру? Это отличный способ научить любимца новому трюку и в то же время немного поиграть с ним.

Позвольте собаке вас обнюхивать

Дайте собаке как можно больше обнюхивать себя: обнюхивание очень важно для вашей собаки. Это не только дает ей отличную умственную нагрузку, но и может утомить ее намного быстрее, чем традиционные упражнения. Не верите нам? «Я попробовал 45-минутный "нюхач", и мой бордер-колли вымотался больше, чем за двухчасовую прогулку!» — эту книгу стоит прочитать, если вы хотите узнать больше о преимуществах нюхания.

Используйте позитивное подкрепление

Когда-то считалось, что лучший способ научить чему-то собаку — это наказать ее. К счастью, с тех пор многое изменилось. Ученые доказали, что позитивное подкрепление работает не хуже. Поощрение питомца — лучший способ заставить собаку вести себя хорошо, при этом не подрывая ее доверия.

Обращайтесь к этичным специалистам

Обращайтесь только к лояльным и этичным специалистам по животным, тщательно изучайте отзывы, чтобы кабинет ветеринара не показался вашему псу комнатой пыток. Да и после тренировки с жестоким тренером ваша собака точно не станет счастливее. Питомцу и вам будет спокойнее, если вы сможете оставаться рядом даже во время лечения или обучения профессионалом.