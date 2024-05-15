Как пожилым людям организовать садово-огородные работы без вреда для здоровья?
В Подмосковье уже открыт дачный сезон. Отдушину в садово-огородных заботах находят люди абсолютно разного возраста, в том числе пенсионеры. Управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Наталья Балан в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала, как дачникам в возрасте не навредить своему здоровью.
«Работать на огороде лучше всего сидя. Особенно это касается тех, кто страдает от болей в спине и шее. Таскать тяжести пожилым людям не только опасно, но и физически сложно, поэтому нужно использовать тачки или корзины на колесах. Садовые инструменты желательно должны быть с длинными ручками. Для удобства следует организовать вертикальную посадку или высокие грядки, чтобы лишний раз не наклоняться», - порекомендовала специалист.
Для сбора урожая и при обработке цветов Наталья Балан посоветовала использовать легкие раскладные табуретки. Они также пригодятся при работе на коленях - достаточно развернуть ножками вверх. А амортизация сидушки не будет давать чрезмерную нагрузку на суставы.
«Физическая активность на жаре может привести к тепловому удару и обезвоживанию. Необходимо выбирать одежду, закрывающую кожу, и носить головной убор. Кроме того, следует помнить, что сланцы - не лучшая обувь для огорода, ведь в них легко поскользнуться. Обувь должна быть удобной, с фиксированной пяткой, на небольшой подошве. Главное - помнить, что регулярные перерывы на отдых и соразмерная нагрузка помогут избежать усталости и травм», - подытожила собеседница издания.