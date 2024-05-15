Как пожилым людям организовать садово-огородные работы без вреда для здоровья?

В Подмосковье уже открыт дачный сезон. Отдушину в садово-огородных заботах находят люди абсолютно разного возраста, в том числе пенсионеры. Управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Наталья Балан в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала, как дачникам в возрасте не навредить своему здоровью.

© Unsplash

«Работать на огороде лучше всего сидя. Особенно это касается тех, кто страдает от болей в спине и шее. Таскать тяжести пожилым людям не только опасно, но и физически сложно, поэтому нужно использовать тачки или корзины на колесах. Садовые инструменты желательно должны быть с длинными ручками. Для удобства следует организовать вертикальную посадку или высокие грядки, чтобы лишний раз не наклоняться», - порекомендовала специалист.

Для сбора урожая и при обработке цветов Наталья Балан посоветовала использовать легкие раскладные табуретки. Они также пригодятся при работе на коленях - достаточно развернуть ножками вверх. А амортизация сидушки не будет давать чрезмерную нагрузку на суставы.