Названы породы собак, которым обязательно нужна одежда в холодное время

Гладкошерстным и «голым» собакам нужна одежда во время похолоданий, рассказала NEWS.ru мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко. По ее словам, к данным породам относятся китайская хохлатая, американский голый терьер, мопсы и другие.

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Теплая одежда обязательно нужна тем собакам, которые могут замерзнуть. Голые породы собак: китайская хохлатая, американский голый терьер, мексиканская, перуанская и эквадорская голые собаки, голая чихуахуа. Гладкошерстные: мопсы, левретки, таксы. Маленькие собаки: папильоны, шпицы, ши-тцу, чихуа-хуа, йоркширские терьеры и прочие. Они не приучены к холоду, не закаленные, не согревают себя энергией, не прыгают, не бегают, и шерсть их не греет, — добавила Татаренко.

Кинолог Владимир Голубев ранее рассказал, что в теплое время года у собак может возникнуть аллергия, которая мешает их самочувствию. По его словам, также причиной плохого состояния питомца может быть тепловой удар и ожоги лап. Как пояснил эксперт, из-за пыльцы растет риск развития аллергии, после чего собака начинает кашлять, чихать и расчесывать морду.

Эксперт отметил, что из-за пыльцы у собаки может начаться аллергия, из-за чего питомец может начать кашлять, чихать и расчесывать морду. Также у некоторых собак есть аллергия на укусы насекомых, например осы или шмеля, которые появляются на улице в конце весны — начале лета.