Страховщики назвали самых опасных животных

«АльфаСтрахование» провела анализ данных обращений владельцев полисов страхования от несчастных случаев и выяснила, общение с какими животными несёт особые риски. Опасность чаще всего исходит от кошек, собак и лошадей.

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Больше всего обращений связано с укусами собак – это 48% обращений. Ещё 21% обращений связано с несчастными случаями, участниками которых являются кошки. В топ-3 по опасности оказались и лошади – 11%. Повреждения, как правило, связаны с травмами рук, ног, шеи и спины.

На четвёртом месте в рейтинге опасности – крысы, мыши и хомяки (8%). За ними идут змеи (5%) и беспозвоночные (насекомые, пауки, медузы, морские ежи) – 3%. Здесь самые частые травмы – рваные раны и отравление ядом при укусе.

Эксперты констатируют, что общение с животными доставляет много радости взрослым и детям, но нельзя забывать о правилах безопасности. Их нарушение может привести к серьёзным последствиям для здоровья.