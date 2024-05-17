Кинолог рассказал, какие симптомы указывают на отравление собаки

На то, что собака отравилась, укажут такие симптомы, как шаткая походка и дрожь. Затем может начаться рвота, пойти пена из пасти, произойти потеря координации и судороги. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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Эксперт отметил, что на оказание первой помощи у владельца питомца есть не более 30 минут. Любое промедление может привести к летальному исходу.

Голубев сообщил, что необходимо постараться вызвать у питомца рвоту, влив ему в глотку кипяченую воду (лучше с помощью шприца или клизмы), еще можно взять трехпроцентный раствор перекиси водорода, развести его в пропорции 1:1 с водой и выпаивать животное (одна столовая ложка на три килограмма массы тела). Также можно дать абсорбенты (энтеросгель, активированный уголь, сорбекс, энтеросорб, смекта) или сделать клизму.

После оказания первой помощи сразу же необходимо отправиться в ветеринарную клинику, передает «Радио 1».

Врачи перечислили опасные симптомы, которые могут указывать на то, что собаку укусил клещ. Если это произошло, то симптомы у животного проявятся в первые семь дней после соприкосновения с кровососом.