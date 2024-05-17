Некоторые растения, в частности, ипомея садовая, запрещены для разведения в РФ. Кроме того, в нашей стране предусмотрены штрафы за отсутствие должного ухода за участком. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила юрист Людмила Матвиенко.

«Штрафами может грозить разведение костров на близких расстояниях от домов. Есть много прямых запретов на отсутствие ухода за участком, когда участок не косится, то теперь это штрафом облагается. Также на выращивание растений, недавно внесли ипомею садовую в список запрещённых. Есть много запрещённых растений, надо смотреть, что запрещено».

Ранее адвокат по уголовным делам сообщил о случаях выращивания запрещённых растений за городом. Недобросовестные россияне могут культивировать рассаду в подвалах частных домов. В городах такие случаи крайне редки, сообщил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» адвокат, партнёр Criminal Defense Firm Алексей Касаткин.