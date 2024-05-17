Как спасти урожай после майских заморозков

В этом году выдался рекордно холодный май, температура ночью опускалась до минус 7 градусов. Многие садоводы до похолодания уже успели высадить рассаду в открытый грунт. «Вечерняя Москва» узнала у агронома Октябрины Ганичкиной, как спасти урожай после перепада температур.

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Если дачники до заморозков посеяли на грядках семена моркови, свеклы, сельдерея, укропа, гороха, петрушки, то негативного влияния на них не будет, отметила специалист.

— Семена еще были в земле и уже прошли шоковое охлаждение. А сейчас, когда началась теплая погода, ожидаются быстрые всходы. Эти культуры не боятся холодов, — объяснила Ганичкина.

Агроном уточнила, что рассада однолетних цветов, таких как циннии, космеи, лаватеры, душистый табак, петунии, также должны были пережить заморозки, если садоводы накрывали их нетканым белым материалом.

Некоторые дачники высадили рассаду в теплицы во время вторых майских праздников, поэтому она могла замерзнуть, добавила спикер:

— Если у вас замерзли помидоры, огурцы, перцы или баклажаны в теплицах, то их нужно выкопать, а затем купить рассаду и посадить растения заново. Перед посадкой важно пролить грядки теплой водой.

Ганичкина предупредила, что наиболее сильно от минусовых температур могли пострадать деревья и кустарники. Важно уделить им особое внимание.