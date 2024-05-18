Кинологи напомнили, что делать после снятия клеща с собаки

Следует тщательно следить за состоянием питомца после снятия клеща и сдачи его в лабораторию. Первые сутки пироплазмоз у собаки может не обнаружиться, заболевание может проявляться позже, сначала - в виде утомляемости и отсутствия аппетита, рассказал ТАСС президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"После того, как вы сняли клеща с собаки, нужно сдать его в лабораторию на анализ. Следите за состоянием питомца, риск заражения в первые сутки достаточно низкий, поэтому ошибочно думать, что, если собака первые 24 часа чувствует себя хорошо, опасность миновала", - подчеркнул Голубев.

По его словам, в течение двух-трех недель необходимо измерять температуру, следить за цветом мочи и состоянием питомца.