$90.99+0.0698.78-0.12
Почта

Кинологи напомнили, что после снятия клеща с собаки за ней стоит наблюдать пару недель

Следует тщательно следить за состоянием питомца после снятия клеща и сдачи его в лабораторию. Первые сутки пироплазмоз у собаки может не обнаружиться, заболевание может проявляться позже, сначала - в виде утомляемости и отсутствия аппетита, рассказал ТАСС президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Кинологи напомнили, что делать после снятия клеща с собаки
© depositphotos.com
"После того, как вы сняли клеща с собаки, нужно сдать его в лабораторию на анализ. Следите за состоянием питомца, риск заражения в первые сутки достаточно низкий, поэтому ошибочно думать, что, если собака первые 24 часа чувствует себя хорошо, опасность миновала", - подчеркнул Голубев.

По его словам, в течение двух-трех недель необходимо измерять температуру, следить за цветом мочи и состоянием питомца.

"При появлении вялости, отсутствии аппетита или наличии других симптомов обязательно обращайтесь за помощью в ветеринарную клинику", - предупредил эксперт.
Дом и сад
Владимир Голубев