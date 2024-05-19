Как правильно подготовить почву для томатов

В мае большинство огородников высаживает рассаду томатов в теплицу, так что сейчас самое время подготовить все для обильного урожая. А для этого растениям должна нравиться почва, в которой они растут. Какой она должна быть — рассказывает биолог Михаил Краснов.

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Оптимальный вариант почвы для томатов — это плодородные супесчаные и суглинистые грунты, которые, с одной стороны, влагоемки и при этом влагопроницаемы, с другой — хорошо «дышат», то есть обладают высокой воздухопроницаемостью.

Но самое главное даже не в этом. Для томатов, как ни для какой иной культуры, очень важно качество почвы по составу органических и минеральных веществ. То есть томатам должно быть «вкусно» расти, при этом вкусы культуры меняются от времени: например, в период активной вегетатики, когда формируются вегетативные органы, нужно, чтобы почвогрунт был богат азотом. Как только томат почувствует нехватку азота, он просигналит об этом, начав терять побледневшую листву. Без фосфора томатам будет плохо в период бутонизации и цветения.

Именно фосфор обеспечивает активное развитие корневой системы, а также доставляет питательные вещества во все органы растения. Очень нужен томатам и калий — он активный участник обмена веществ растения и поддерживает его, когда нужно противостоять каким-то неблагоприятным условиям. Но для полноценного урожая эти три элементы должны сочетаться с магнием, кальцием, серой и бором, цинком, железом...

Именно поэтому важно, чтобы в момент посадки почва для томатов была идеально приготовлена — одними подкормками томатам не поможешь.

Монгольский карлик: с легкой кислинкой

Ученые к сорту «монгольский карлик» относятся с недоверием, мол, не все проверки он прошел, а народ — обожает! Особенность карлика в том, что на высоте сантиметров 20 его стволик начинает гнуться к земле и он будто «течет» по ней, не требуя пасынкования и буквально обсыпаясь плодиками.

Куст может занимать площадь до 0,5 м²! При этом плоды достаточно крупные — весом до 200 г. А еще карлик терпеливо переносит отсутствие полива.

Абруццо: размер имеет значение

Ранний сорт, плоды которого имеют необычную и эффектную форму, очень вкусные, плотные. Помидоры удивят и размером (до килограмма дорастают!), и ароматом, и урожайностью в целом. Лучший вариант — формировать кусты в два ствола. Сорт устойчив к перепадам температуры

Батяня: не боится болезней

Урожайный сорт с плодами массой около 200 г достигает в высоту двух метров с лишним и радует хозяев неприхотливостью.

Сорт ранний, кустики не боятся засухи и перепадов температур, холодостойкие. Что очень важно: крайне редко болеют фитофторозом! Формировать их лучше в 1–3 стебля. Также растениям требуются подвязка и пасынкование. Плоды не особо лежкие, идеальны для приготовления сока, кетчупа, томатной пасты.

Большая мамочка: радость вкуса

Плоды по 200–300 граммов очень красивы и буквально облепляют кустик высотой всего 90 см. Раннеспелый сорт, устойчив к растрескиванию, завязывает плоды даже в жару и при резких перепадах температуры.

Если сформировать растения в 2–3 ствола, плоды получатся крупнее. Подходит для приготовления салатов, кетчупа и для маринования.

Ни забот, ни хлопот

И да, сорт действительно называется «ни забот, ни хлопот». Растение, как правило, ниже 50 см, но все усыпано плодами по 50–60 г. Сорт как-то просто фантастически неприхотлив. Его не надо пасынковать, он приносит урожаи даже в открытом грунте, причем у его помидорок изысканный вкус и высокая лежкость. Подходит для употребления в свежем виде, маринования, засолки, вяления.

Пузата хата: штучка с капризами

Среднепоздний сорт порадует любителей крупных плодов красивыми грушевидными томатами. На кистях висят по 4–5 «крупнячков», кусты производят впечатление, но в середине сезона могут испугать — вдруг замедляют процесс формирования томатов, капризничают. В итоге все выравнивается к августу, если повезет с погодой.

Юбилейный Тарасенко: щедрость в полный рост

Этот сорт, выведенный селекционером Феодосием Тарасенко, удается не у всех. Но у кого удастся, того помидорами просто завалит. Урожайность сорта — до 20 кг с 1 кв. м! Сорт очень высокий, до трех метров в высоту, устойчив к фитофторозу и бурой пятнистости листьев. Нуждается в подвязке и пасынковании. Плоды округлые, очень вкусные, прекрасно хранятся, используются и в свежем виде, и для переработки.

Золотая осень: яркость цвета

Урожайные кустики с плодами массой около 70 г и высотой чуть больше метра — среднеранний детерминантный томат белорусской селекции. Не растрескивается, долго плодоносит, плоды цилиндрические, желто-оранжевые, очень красивые, подходят для маринования, засолки и вяления.

Буффалостейк: эстетику никто не отменял

Очень простой в уходе гибрид F1 с крупными и красивыми мясистыми томатами. Многие оценят его насыщенный вкус, аромат, отсутствие растрескивания. Помимо различных плюсов, куст еще и просто очень красив.

Аламина: порадует вкусом

Высокоурожайный, раннеспелый, устойчивый к заболеваниям, отличного вкуса гибрид F1 приносит помидоры за 105 дней. Масса плодов 160–180 г, на первых кистях 200–220 г, мало болеет, в общем — вам понравится! Высаживают по 2–3 растения на квадратный метр.

Сердце Минусинска: нежность гиганта

Сорт среднеспелый, относится к числу сортов-гигантов. Долго и обильно плодоносит, прямо до первых заморозков — причем и в теплице, и в открытом грунте. Неприхотлив, устойчив к основным болезням томатов. Оптимально формировать его в два стебля. Плоды-гиганты имеют форму сердца и плотную мякоть.

Дружная семейка: удивит урожаем

Вот кто поразит любителей томатов! «Семейка» приносит плоды очень сладкие, ну просто виноград! Кисти по 10–12 помидорок, причем закладываются кисти часто, через каждые два листа, а плодоносит растение с июня до осени. Сорт устойчив к перепадам температуры.

Дрова: благодарные и сладкие

Невысокий (около 80 см) среднеранний сорт, как правило, бывает усыпан плотными удлиненными плодами. Достоинство этих «дровишек» в том, что сорт устойчив к основным болезням томатов и завязывает плоды, даже если были совершены ошибки в уходе. Если обеспечить рассаде комфорт, кусты будут увешаны помидорами, которые к тому же отлично хранятся.

ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУТА

Почву для помидоров, которые будут расти в открытом грунте, готовят несколько иначе. Во-первых, тут важны предшественники: в открытом грунте томаты хорошо растут после огурцов, кабачков, чеснока и лука. В почву добавляют перегной, компост или биогумус (до 10 кг на 1 кв. м), если грунт тяжелый, то добавляют торф и древесную золу (150–200 г на 1 кв. м).

Из минеральных удобрений можно использовать суперфосфат (50–70 г на 1 кв. м), сульфат калия (30– 40 г на 1 кв. м) или калимаг (25–30 г на 1 кв. м). Удобно вносить и комплексные удобрения.

Лучшее удобрение

Опытные «помидорники» уверяют, что одно из лучших удобрений для томатов — рыбная мука. Они добавляют ее в лунки при посадке, под каждый корень приходится около 40 граммов. Муку смешивают с почвой и лунку хорошо проливают — это важно! Рыбная мука богата доступными фосфором, калием, азотом; в ней содержится магний и кальций, сера и железо, медь и цинк, а также марганец, кобальт, йод. В рыбной муке много белка, витаминов и жирных кислот.

КСТАТИ

Одна из самых распространенных болезней тепличных томатов — вершинная гниль. Для избавления от этой проблемы раз в несколько лет советуют вносить в почву теплицы мел или доломитовую муку.

«Тепличным» Понравится!

Если по осени вы не вносили в почву теплицы органику, то при перекопке внесите в нее готовый компост (до 10 кг на 1 кв. м) или биогумус (3 кг на 1 кв. м). Биогумус можно вносить в лунки перед посадкой — по горсти под каждый корень. Затем обязательно нужно внести минеральные комплексы, которые не содержат хлора, например ОМУ Универсальное, ОМУ для томатов, перца и баклажанов и так далее.

Подходят также AVA Универсал, YaraMila Complex и другие профессиональные питательные комплексы. А если внесете гранулы вермикулита, потом сами себе скажете спасибо: этот разрыхлитель не только улучшает структуру почвы, но и впитывает воду и растворенные в ней питательные вещества.