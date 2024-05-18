Гелихризум: неприхотливый цветок с кучей достоинств

Еще одно неприхотливое растение с кучей достоинств, которое полюбилось мне с прошлого года – это гелихризум прицветниковый махровый.

Гелихризум – род многолетних (реже однолетних) трав, полукустарников или даже кустарников семейства Астровые. В ботанике насчитывается около 600 видов гелихризума. Чаще всего цветоводы выращивают гелихризум прицветниковый (Helichrysum bracteatum); в переводе с латинского bractea - «прицветник». Он является популярным сухоцветом, может радовать и летом на клумбе, и зимой в букетах.

По одной из распространенных версий название этого растения происходит от греческих слов helios («солнце») и chrysos («золото»). Гелихризум прицветниковыйродом из Австралии, где он растет чаще в виде многолетних кустарничков. У нас он выращивается как однолетник. Насколько я поняла, дикие формы этого растения имели золотисто-жёлтые цветки, что в общем-то и отражается в названии. Культивировать это растение начали в Германии в 1850-х годах, в результате селекции появились сорта с разной окраской цветков.

Гелихризум прицветниковый махровый представляет собой прямостоячее травянистое растение высотой около 80 см. Стебли шероховатые, покрыты мелкими волосками. Листья ланцетные, продолговатые. На высоких стеблях расположены цветочные корзинки диаметром до 7 см. На одном стебле их обычно несколько. Цветочная корзинка состоит из центрального диска, включающего множество мелких язычковых цветков, вокруг диск окружен прицветниками. Корзинка выглядит как один цветок, но это не так, такой ложный цветок называется антодием.

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Особенностью этого растения как раз и являются как бы «бумажные» шуршащие прицветники, которые ошибочно считают лепестками, а на самом деле это видоизмененные листья. Эти прицветники, расположенные рядами, окружают соцветие-корзинку, получается как бы блестящий венчик вокруг диска. Прицветники защищают цветок. Например, я видела, как в дождь чешуйки прицветника раскрытого цветка смыкались обратно в бутон.

© 7dach.ru

В Европе дословно этот растение называют «соломенный цветок», в Австралии — «вечноцветущая, или бумажная маргаритка». Также встречается название «бессмертник». Так часто именуют растения-сухоцветы.

Бессмертник прицветниковый легко выращивать из семян. В прошлом году выращивала из семян агрофирмы «Поиск» «Гелихризум махровый смесь окрасок». Взошли они отлично и быстро.

© 7dach.ru

В этом году также буду выращивать гелихризум прицветниковый.

Можно сеять прямо в грунт или выращивать через рассаду. У нас часто бывает сухая погода, в открытом грунте семена могут и не прорасти, поэтому я выращиваю через рассаду. Сею в марте, в апреле саженцы высаживаю на грядку.

© 7dach.ru

Для посадки нужно выбирать открытое солнечное место. Мне нравится гелихризум прицветниковый махровый за его неприхотливость и засухоустойчивость, только в самую жаркую пору можно увидеть привядшие листики. В такое время я его поливала чаще, раз в пару дней. В менее засушливый период полив 1 раз в неделю, полторы недели.

Цветением он радует все лето до самых холодов, нужно лишь вовремя срезать отцветшие корзинки. По необходимости с клумбы я убирала сорняки, всего пару раз поливала с удобрением за весь сезон. Никакого больше ухода. Растения ничем не болели.

© 7dach.ru

В саду гелихризум хорошо сочетается с ромашкой, лавандой, шалфеем. Гелихризум прицветниковый махровый отлично подходит для срезки, для составления сухих цветочных композиций. Мне он очень нравится в зимних букетах, согревает своими яркими красками в холодные времена. Для заготовки сухих букетов нужно срезать побег со слегка распустившимися бутонами и повесить цветками вниз на неделю-полторы в сухом темном помещении. Букеты из сухоцветов могут храниться до 4-х лет. Только лучше ставить такой букет подальше от прямых солнечных лучей.

Вот, смотрите — букет из сухоцветов: гелихризум, статица, ксерантенум.