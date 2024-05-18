Как защитить руки от солнца при дачных работах

Активное майское солнце негативно воздействует на кожу рук и быстро ее сушит, особенно при работе в саду. Поэтому кожа нуждается в постоянном увлажнении. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор, дерматолог Юлия Галлямова.

Специалист подчеркнула, что уход должен быть регулярным. Разового нанесения крема вечером недостаточно. В солнечную погоду на улицу надо выходить уже с кремом на руках.

При этом крем для частого применения должен быть легким, желательно без отдушек. В состав таких кремов обычно входят увлажняющие средства, такие как гиалуроновая кислота, и натуральные масла, например, масло ши или жожоба. Врач также посоветовала не бояться силиконов – они хорошо сохраняют влагу кожи.

Автолюбителям, чьи руки постоянно лежат на руле и находятся под воздействием солнечных лучей, проникающих через окно, эксперт посоветовала использовать фотозащитные крема. Дачникам – не пренебрегать перчатками. Причем перед тем, как надеть их, также увлажнить руки кремом. Если перчатки резиновые, их нужно время от времени снимать, чтобы кожа дышала, передает радио Sputnik.

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