Кинологи рекомендовали не использовать масло или спирт для удаления клеща у собаки

Российская кинологическая федерация (РКФ) не рекомендует при обнаружении на собаке клеща доставать его при помощи масла, бензина или других спиртосодержащих средств. Вероятность снятия клеща - низкая, а риск попадания вредных веществ в организм собаки - высокий, заявил ТАСС президент РКФ Владимир Голубев.

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По его словам, при обнаружении на собаке клеща не следует извлекать его руками, так как это может ускорить процесс попадания опасных веществ в организм собаки.

"Безопасно снять клеща можно следующим образом: воспользоваться специальным приспособлением, который быстро и безболезненно достанет паразита, воспользоваться ниткой, затянув ее у основания хоботка, удалить клеща руками, осторожно выкручивая или потягивая из стороны в сторону", - рассказал Голубев.

По его словам, при этом не стоит использовать любые раздражающие средства: масло, бензин или другие спиртосодержащие вещества.

"Это не поможет снять клеща, так только закупорятся дыхательные отверстия клеща, все вредные вещества вспрыснутся в организм собаки", - пояснил он.

Тщательная и регулярная обработка

Глава РКФ обратил внимание на важность регулярной обработки животного. "Обработать собаку один раз и забыть до следующего сезона -это большой риск для питомца. Важно своевременно обновлять защитные средства, в соответствии с инструкцией", - отметил он.