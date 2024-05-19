Кинологи рекомендовали не использовать масло или спирт для удаления клеща у собаки
Российская кинологическая федерация (РКФ) не рекомендует при обнаружении на собаке клеща доставать его при помощи масла, бензина или других спиртосодержащих средств. Вероятность снятия клеща - низкая, а риск попадания вредных веществ в организм собаки - высокий, заявил ТАСС президент РКФ Владимир Голубев.
По его словам, при обнаружении на собаке клеща не следует извлекать его руками, так как это может ускорить процесс попадания опасных веществ в организм собаки.
"Безопасно снять клеща можно следующим образом: воспользоваться специальным приспособлением, который быстро и безболезненно достанет паразита, воспользоваться ниткой, затянув ее у основания хоботка, удалить клеща руками, осторожно выкручивая или потягивая из стороны в сторону", - рассказал Голубев.
По его словам, при этом не стоит использовать любые раздражающие средства: масло, бензин или другие спиртосодержащие вещества.
"Это не поможет снять клеща, так только закупорятся дыхательные отверстия клеща, все вредные вещества вспрыснутся в организм собаки", - пояснил он.
Тщательная и регулярная обработка
Глава РКФ обратил внимание на важность регулярной обработки животного. "Обработать собаку один раз и забыть до следующего сезона -это большой риск для питомца. Важно своевременно обновлять защитные средства, в соответствии с инструкцией", - отметил он.
"Делать это нужно заранее, чтобы действующие вещества успели накопиться в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах", - пояснил собеседник агентства.