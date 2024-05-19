Как вырастить лавр из семян

Еще один мой зеленый питомец, который выращен из семян — это лавр благородный. Я решила посадить лавр, поскольку это беспроблемное растение, которое не только украсит своей зеленью интерьер, но и принесет практическую пользу: на кухне будет всегда свежая пряность, и воздух очистится полезными эфирными маслами.

© Unsplash

Лавр благородный (Laurus Nobilis) — вечнозеленое дерево или древовидный кустарник семейства Лавровые. Все мы знаем, что это растение известно с давних времен, еще в Древней Греции лавровый венок считался символом триумфа. Связано это с мифом, согласно которому в лавровое дерево была превращена нимфа Дафна, бежавшая от преследования Аполлона. Чтобы доказать свою любовь, Аполлон сплел венок из веточек лавра и никогда с ним не расставался. Победителям спортивных игр в честь Аполлона начали вручать лавровые венки. В Древний Рим также перешла эта традиция, и лавровый венок стал отождествляться с победой. Даже сейчас, когда кого-то награждают, то часто используют термин «лауреат», который произошел от слова лавр.

Конечно же, лавр, также с древних времен, еще известен и своими полезными свойствами, использовался в медицине и кулинарии.

Описание растения

Лавр благородный родом из Средиземноморья, где произрастает в субтропическом климате. В нашей стране он растет в юго-западных районах Краснодарского края и в Крыму. Дерево лавра в среднем вырастает около 10 м в высоту, бывают экземпляры и выше. В комнатных условиях он может дорасти до 1,5 м. Листья образуют плотную крону, по форме напоминающую пирамиду. Кожистые продолговатые темно-зеленые блестящие листья обладают всем известным пряным ароматом. Они выделяют эфирные масла с бактерицидными свойствами.

Растение двудомное, на разных деревьях образуются мужские и женские цветки. Цветение приходится на весну. Цветки желтоватые и мелкие. После опыления на женских растениях завязываются ароматные черно-синие плоды яйцевидной формы длиной примерно 1 см, с крупной косточкой, которые созревают в октябре-ноябре.

Условия выращивания

Несмотря на то, что лавр — выходец из субтропиков, он неплохо чувствует себя в комнатных условиях, в отличие, например, от цитрусовых. В выращивании нет ничего сложного.

Любит:

хорошее освещение;

высокий уровень влажности в летний период (периодически нужно опрыскивать);

свежий воздух, проветривание;

оптимальная температура содержания летом около +25°C (переносит и жару), зимой +10...+15°C.

Не любит:

пересушивание земляного кома, особенно в летний период;застоя влаги.

Посадка, пересадка и размножение

Размножить лавр можно посевом семян, укоренением черенков и корневыми отводками. Проще всего во время пересадки аккуратно отделить от взрослого растения прикорневой побег, их лавр часто выдает. Черенкование проводят весной, в марте, только такие черенки хорошо укореняются. Для укоренения годятся полуодревесневшие веточки длиной около 10 см, на которых есть 4-5 листов. Их обрабатывают стимулятором корнеобразования и укореняют в грунте с верхним слоем песка. Для укоренения нужно сделать тепличку, накрыв банкой, и поддерживать температуру +22...+25ºС. Обычно черенки укореняются за месяц.

Размножение посевом применяется гораздо реже, поскольку семена лаврового дерева довольно быстро теряют всхожесть. Иногда семена могут прорастать до 6 месяцев, поэтому лучше всего сажать свежие, сразу после сбора поздней осенью, тогда они взойдут быстро. Я сеяла не один раз. Покупала семена известной фирмы-производителя в магазине, и ни одно не взошло. Второй раз заказала на маркетплейсе по отзывам, пришли они из Крыма.

Перед посевом лучше всего замочить семена на день, и потом снять верхнюю черную оболочку. Когда сеяла, после снятия оболочки увидела, что два семени повреждены. В итоге из пяти семян так и взошли три. Сеяла их 11.02.23, первый всход появился 2.03.23. Для посева смешала песок и универсальный грунт для цветов, семена сеяла неглубоко, увлажнила почву, сделала микротепличку и поместила горшок в светлое теплое место (+20...+24°C). Следила, чтобы грунт не пересыхал, и проветривала. Как только у сеянцев появилось по три-четыре листика, я их рассадила.

Молодые растения пересаживают каждый год, взрослые деревца требуют пересадки примерно каждые три года. Для посадки лавра лучше всего использовать смесь дерновой земли, перегноя, торфа и песка в равных пропорциях. Для посадки молодых растений не следует выбирать слишком большой горшок сразу, лучше по мере роста увеличивать его. Также необходимо на дно укладывать камешки для дренажа.

Полив и подкормка

Полив зависит от времени года. В жаркий период времени лавр нужно поливать сразу, как только просох верхний слой грунта, не допуская длительного пересушивания. Летом может потребоваться несколько поливов в неделю. Зимой растение должно содержаться в более прохладных условиях, у него период покоя, поэтому полив сокращается. Как правило требуется один полив в неделю. Застой влаги при пониженной температуре может привести к развитию грибных инфекций.

В весеннее-летний период лавр нуждается в повышенной влажности, поэтому периодически его нужно опрыскивать. Один раз в месяц желательно устраивать душ, чтобы смыть пыль с листьев. Зимой можно не опрыскивать, только держать горшок на более светлом окне и подальше от батареи отопления. В весеннее-летний период нужно подкармливать растение пару раз в месяц минеральными комплексными удобрениями.

Особенности выращивания

Лавр хорошо поддается стрижке, ему можно придать любую форму. Например, часто продают шаровидные растения на штамбе. Растет лавр медленно. Обрезку деревца как правило начинают, когда ему более двух лет. Сформировав форму один раз, ежегодно можно поддерживать ее стрижкой. Лучше всего проводить обрезку в конце лета, по окончании роста. В этом случает весной вызревшие глазки дадут хорошие побеги. Изначально молодой сеянец сам кустится неохотно, поэтому, чтобы сформировать деревце на небольшом штамбе, его нужно прищипнуть на высоте примерно 12-15 см. Потом появившиеся боковые побеги также прищипывают при такой же высоте.

Поскольку лавр очень светолюбивое растение, то лучше его содержать на южном окне, летом на балконе. Очень хорошо он будет чувствовать себя, если горшок вынести в сад, постепенно приучая его к открытому солнцу. Вредителями поражается редко, если выращивался в саду, то может появиться щитовка.

В основном лавр может пострадать от неправильного содержания, пересушивания земляного кома летом или переувлажнения зимой, а так это практически беспроблемное растение. Хотя лавр любит свежий воздух, ему не вредят сквозняки, все-таки зимой не стоит держать его рядом с открытым окном, в естественных условиях дерево лавра может выносить кратковременный заморозок до -10°C, комнатное деревце может подмерзнуть.

Интересные факты

Все части дерева содержат лавровое эфирное масло, которое придает ему знаменитый аромат. Это масло обладает хорошим дезинфицирующим и инсектицидным свойством, в его состав входит ряд полезных веществ, поэтому лавр с древних времен использовался в медицине. Лавр в виде отваров использовали при лечении кашля, болезней пищеварения, мочекаменной болезни. Сейчас лавровое масло используется для создания препаратов для наружного применения. В косметологии отвар лавра применяется для улучшения состояния кожи и волос, в ароматерапии — для понижения давления, в массажной практике — для облегчения боли при артрите и ревматизме.

Конечно, же сушеный лавровый лист издавна является незаменимой приправой при приготовлении первых, вторых блюд, в маринадах, в пищевой промышленности при изготовлении консервов, колбас, сыров. В некоторых странах лавровый лист даже используют при приготовлении особых десертов и напитков. Лавровый лист входит в состав знаменитых приправ: «Хмели-сунели», «Букет гарни».

Благодаря плотной кроне лавр активно используется в декоративных целях, для живой изгороди, создания топиарных фигур. С помощью селекции даже выведены несколько более декоративных сортов лавра с желтоватой молодой листвой, с узкими листьями, с листьями, у которых имеются волнистые края.