Названы восемь продуктов, которые можно давать собакам с хозяйского стола

Некоторые продукты с хозяйского стола можно и нужно давать собакам, сообщает Pravda.ru со ссылкой на ветеринаров. По мнению специалистов, полезными будут морковь, бананы, овсянка, яйца, арбузы и некоторые другие.

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Всего ветеринары включили в список безопасных восемь продуктов с хозяйского стола. Морковь будет полезна для собак, потому что для четвероногих она как зубная щетка, помогающая предотвратить налет. Кроме того, незаменима в рационе овсянка, так как богата клетчаткой, необходимой для здоровья кишечника.

По словам экспертов, стручковая фасоль будет также полезна для собак из-за содержания омега-3 жирных кислот, клетчатки, витаминов С, А, К, магния, фолиевой кислоты, калия, кальция и железа. Яйца станут для питомца источником полезных жиров, белка, ниацина и рибофлавина. Арбуз также будет безопасен для собак, но если убрать из него семечки. Яблоки помогут собаке бороться с налетом на зубах и насытят организм витаминами.

Ветеринары отмечают, что йогурт также подходит для собак, если он не содержит искусственных красителей, подсластителей и сахара. Бананы будут полезны для здоровья костей собаки.

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