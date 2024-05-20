Стоматолог предостерег от кормления питомцев домашней пищей

Животным следует давать только специализированный корм. Другая пища может стать причиной возникновения кариеса и пародонтита.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал главный внештатный стоматолог ведомства, ректор Российского университета Медицины, академик РАН Олег Янушевич.

«Есть ряд исследований, что одомашненные животные по зоологическим формам и по частоте возникновения кариеса и особенно пародонтита, они приближаются к человеку. То есть, когда мы начинаем кормить собачек котлетками, картошечкой, то они быстро превращаются по стоматологическим заболеваниям в нас, людей».

Ранее в Минздраве РФ предупредили о рисках возникновения кариеса из-за употребления картофеля и риса. Разрушенная клетчатка оставляет на зубах налёт. Чтобы избежать подобных заболеваний, рекомендовано включить в свой рацион свежую морковь и зелень, отметил Янушевич.