Специалисты назвали признаки здоровой рассады земляники

При выборе рассады земляники стоит обратить внимание на ее возраст, ей не должно быть более года, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на Россельхознадзор по Красноярскому краю. Специалисты ведомства также посоветовали посмотреть на состояние растений, на них не должно быть признаков болезней и вредителей.

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"Рассада земляники должна быть без признаков болезней и вредителей", — сказали в ведомстве.

Эксперты также добавили, что рассада не должна быть вялой и поврежденной. Растение должно иметь развитую верхушечную почку и мочковатую корневую систему, а листья должны быть светло-зеленого или зеленого цвета, блестящие и с характерным опушением.

Диетолог Наталья Лазуренко посоветовала при выборе клубники обращать внимание на ярко-красные ягоды без зеленых или черных участков. Помимо этого, они не должны содержать в себе пятен плесени.

Нутрициолог Екатерина Войтенко призвала соблюдать меру при употреблении клубники, так как в 100 г ягоды содержится больше суточной нормы витамина С. Ее переедание может привести к появлению аллергической реакции.