Перечислены отгоняющие мух комнатные растения

Некоторые комнатные растения эффективно справляются с задачей уменьшения количества насекомых в помещении, рассказала колумнистка Фиби Тонкс. Отгоняющие мух цветы и травы она перечислила для Mirror.

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Главным отпугивателем мух Тонкс назвала базилик. Благодаря сильному аромату он, по словам специалистки, отпугивает и пауков. Еще одним репеллентом против мух, жуков и даже блох, добавила она, может стать лаванда.

Аналогичными свойствами, как отметила Тонкс, обладает мелисса лекарственная.

«Эффективность растения обусловлена ​​высоким содержанием цитронеллы — соединения, присутствующего в масле, которое производит растение. Известно, что растение отпугивает всех: от пауков и мух до комаров», — объяснила.

Кроме того, добавила Тонкс, насекомых отпугивают аромат розмарина и маргариток.

Ранее ландшафтный дизайнер Ольга Воронова назвала плохо переносимые человеком домашние растения. Среди сильных аллергенов специалистка перечислила герань, папоротник, филодендрон, диффенбахию, алказию, цикламен и толстянку.