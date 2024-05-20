Что можно сделать, если у стиральной машины нет режима 30 °C

Искусственные ткани рекомендуется стирать в специальном режиме при температуре не выше 30 градусов. Однако в последнее время производители стали отказываться от этой программы для стиральных машин. Как же в этом случае быть?

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Европейские производители стиральных машин теперь вместо режима 30 °C стали делать программу 20 °C. Однако сейчас для техники, которая поступает в РФ через параллельный импорт, не предусмотрена обязательная сертификация. Что же можно сделать при отсутствии в машинке специального режима для синтетики?

Установка ручного терморегулятора. Благодаря ему вы сможете искусственным образом снижать температуру воды. Помимо этого, вы можете прямо время стирки заливать в дозатор определённое количество холодной воды.

Управление со смартфона. Но это работает, если есть возможность дистанционного управления стиральной машиной.

Другие похожие режимы. Сейчас во многих стиральных машинах есть программа быстрой стирки. Длится она 15 минут при температуре 30 градусов Цельсия.