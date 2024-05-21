Эксперт объяснил, как выбрать идеальный кухонный нож

Кухонные ножи изготавливают из различных марок углеродистых легированных сталей, керамики, а также нержавеющей стали, поэтому при выборе нужно рассмотреть все достоинства и недостатки, заявил доцент кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Дмитрий Петренко для NEWS.ru. Лидерами по всем параметрам являются ножи из циркониевой керамики и нержавейки, уточнил эксперт.

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Керамические ножи, которые изготавливают, как правило, из циркониевой керамики, долгое время сохраняют остроту и поэтому практически не нуждаются в заточке. В отличие от стальных, керамические ножи очень легко скалываются и ломаются, поэтому требуют хранения в специальных подставках, — обратил внимание Петренко.

Ножи из нержавеющей стали обладают устойчивостью к коррозии, прочностью и не имеют специальных ограничений применения. Однако они относительно мягки и требуют сравнительно частой заточки, добавил собеседник издания.

Количество ножей, необходимых в доме, зависит от индивидуальных предпочтений их хозяина. В среднем для комфортной работы достаточно трех ножей различного назначения, — констатировал химик.

Ранее эксперт по недвижимости Анна Исаева подчеркнула, что здание летней кухни должно располагаться с учетом правил планировки и застройки территорий садоводческих объединений или малоэтажного жилого строительства. Они предполагают минимальное противопожарное расстояние, зависящее от материала, из которого сделан дом и подсобные строения.