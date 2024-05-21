Как признаться в любви на языке кошек

Большинство владельцев кошек стараются порадовать питомцев деликатесами, но, по мнению ученых, любовь можно выразить и без угощения. Не спешите бросаться к животному с поцелуями и объятиями — не каждому домашнему любимцу «человеческая» любвеобильность придется по душе. Лучше подайте кошке сигнал на понятном ей языке. Не переживайте — ритмично мяукать не придется!

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Все, что нужно сделать, — это медленно моргнуть. Если ваша кошка в настроении, велика вероятность, что она ответит вам взаимностью.

«Это реально. Это не миф, это наука. Были проведены исследования, связанные с медленным морганием, которые показали, что кошки тоже медленно моргают в ответ, и, похоже, они действительно положительно реагируют на это», — объяснил ученый, специалист по поведению кошек Микель Дельгадо в подкасте Am I Doing It Wrong?

Учтите, что пристальный взгляд напротив может быть воспринят кошачьими как выражение настороженности и враждебности.